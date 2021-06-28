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屏東枋山啟動疫苗速打站並增設加祿堂篩檢站

▲屏東枋山老人活動中心施打疫苗的資格，為24及25日篩檢完成且符合PCR陰性資格的村民，上午8點至12點為善餘村，下午13點至17點為楓港村村民。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.28）
▲屏東枋山老人活動中心施打疫苗的資格，為24及25日篩檢完成且符合PCR陰性資格的村民，上午8點至12點為善餘村，下午13點至17點為楓港村村民。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.28）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-28 19:00:00

屏東縣政府全力防堵新冠病毒傳播鏈，已向中央專案爭取1200劑疫苗，在枋山老人活動中心啟動疫苗速打站，針對枋山鄉楓港、善餘兩村「18歲以上、篩檢陰性」的村民施打疫苗，原先枋山篩檢站人數太多，緊急在加祿國小增設篩檢站，採現場掛號方式，縣長潘孟安呼籲，請枋山、加祿兩村鄉親務必前往篩檢，才能施打疫苗，儘早增加保護力。

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▲屏東縣政府在枋山老人活動中心啟動疫苗速打站，針對枋山鄉楓港、善餘兩村「18歲以上、篩檢陰性」的村民施打疫苗。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣政府在枋山老人活動中心啟動疫苗速打站，針對枋山鄉楓港、善餘兩村「18歲以上、篩檢陰性」的村民施打疫苗。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.28）
潘孟安前往枋山視察速打站及篩檢狀況，枋山篩檢站湧現許多民眾排隊領號碼牌準備篩檢。另外，疫苗速打站也有許多村民在現場排隊等候，因施打及篩檢的村名眾多，潘孟安特別提醒現場須保持分群分流，保持社交安全距離。

枋山老人活動中心施打疫苗的資格，為24及25日篩檢完成且符合PCR陰性資格的村民，上午8點至12點為善餘村，下午13點至17點為楓港村村民，28日施打資格則為26及27日篩檢完成且採陰性的居民。

另外，因應篩檢人數眾多，縣府緊急於加祿國小籃球場增設篩檢站，篩檢對象為，枋山鄉枋山村、加祿村村民及與確診者足跡有同時重疊、有疑似症狀、曾與北農各市場有接觸及有雙北旅遊史的枋山鄉、獅子鄉鄉民，潘孟安呼籲，有症狀的鄉親盡快來社區篩檢站進行快篩。

▲因應篩檢人數眾多，縣府緊急於加祿國小籃球場增設篩檢站，有症狀的鄉親盡快來社區篩檢站進行快篩。（圖／屏東縣政府提供,
▲因應篩檢人數眾多，縣府緊急於加祿國小籃球場增設篩檢站，有症狀的鄉親盡快來社區篩檢站進行快篩。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.28）
潘孟安指出，選擇增設在加祿堂篩檢站，除了分攤枋山篩檢站負擔，及加速篩檢作業速度外，目前正值芒果採收季節，果農、貨車司機及隨車工作人員進出頻繁，也方便他們就近篩檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
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