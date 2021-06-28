屏東枋山啟動疫苗速打站並增設加祿堂篩檢站

屏東縣政府全力防堵新冠病毒傳播鏈，已向中央專案爭取1200劑疫苗，在枋山老人活動中心啟動疫苗速打站，針對枋山鄉楓港、善餘兩村「18歲以上、篩檢陰性」的村民施打疫苗，原先枋山篩檢站人數太多，緊急在加祿國小增設篩檢站，採現場掛號方式，縣長潘孟安呼籲，請枋山、加祿兩村鄉親務必前往篩檢，才能施打疫苗，儘早增加保護力。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-28 19:00:00
潘孟安前往枋山視察速打站及篩檢狀況，枋山篩檢站湧現許多民眾排隊領號碼牌準備篩檢。另外，疫苗速打站也有許多村民在現場排隊等候，因施打及篩檢的村名眾多，潘孟安特別提醒現場須保持分群分流，保持社交安全距離。
枋山老人活動中心施打疫苗的資格，為24及25日篩檢完成且符合PCR陰性資格的村民，上午8點至12點為善餘村，下午13點至17點為楓港村村民，28日施打資格則為26及27日篩檢完成且採陰性的居民。
另外，因應篩檢人數眾多，縣府緊急於加祿國小籃球場增設篩檢站，篩檢對象為，枋山鄉枋山村、加祿村村民及與確診者足跡有同時重疊、有疑似症狀、曾與北農各市場有接觸及有雙北旅遊史的枋山鄉、獅子鄉鄉民，潘孟安呼籲，有症狀的鄉親盡快來社區篩檢站進行快篩。
潘孟安指出，選擇增設在加祿堂篩檢站，除了分攤枋山篩檢站負擔，及加速篩檢作業速度外，目前正值芒果採收季節，果農、貨車司機及隨車工作人員進出頻繁，也方便他們就近篩檢。
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