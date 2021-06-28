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館長YouTube低調隱藏「1關鍵數據」！鐵粉揭2大掉粉原因

▲館長日前因與滅火器合作新歌MV遭到不少批評，有眼尖網友發現館長更默默將YouTube「1關鍵數據」隱藏，分析2大掉粉關鍵掀起眾人討論。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）
▲館長日前因與滅火器合作新歌MV遭到不少批評，有眼尖網友發現館長更默默將YouTube「1關鍵數據」隱藏，分析2大掉粉關鍵掀起眾人討論。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 20:57:00

知名健身網紅「館長」陳之漢時常開直播針貶時事，吸引不少力挺他的粉絲，日前與樂團滅火器合作推出新MV上線後卻意外引發爭論，更有許多粉絲在各大論壇發文直言不想繼續支持他。對此，就有眼尖網友發現，事件發酵數日後，館長默默將YouTube的訂閱數字隱藏，推測是受近日風波影響， 更列出2大掉粉關鍵。

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日前一名網友在社群論壇《Dcard》上發文點出「館長把訂閱數隱藏了」，原PO先是點進館長的個人YouTube頻道，發現底下的訂閱數字確實默默的隱藏了，接著他也點出近日風波主因在於館長曾在直播時表示「王定宇我好朋友，不相信王定宇就是不相信我，可以去退讚退追蹤」，言論引發不少認為王定宇發假消息的粉絲不滿。

▲（圖／翻攝自館長YouTube）
▲（圖／翻攝自館長YouTube）
此外，原PO也分析指出館長在直播內的言論讓另一批本來支持他的粉絲失望，「他因為王定宇，罵聊天室跟他意見不同的粉絲是『底層的雜碎』」，就連原PO也不禁無奈表示，館長這兩年健身房新開了好幾間、車子十幾台、捐錢給社會博得名聲，「這些東西他口中的『底層的雜碎』難道沒有貢獻？」。

▲館長買下價值50萬元的台灣鳳梨，力挺果農。（圖／翻攝館長臉書）
▲館長今年2月曾自拋腰包買下價值50萬元的台灣鳳梨，力挺果農。（圖／翻攝館長臉書）
文章曝光後掀起不少網友爭論，其中有許多網友留言表示自己也是「由粉轉黑」，認同原PO說法；不過更多粉絲則認為原PO有斷章取義的嫌疑，更提到館長因為正在經營新的頻道，10天前就已經隱藏訂閱數了，「個人直播都搬到新頻道，所以舊的就關起來了，先把新頻道的訂閱衝上去，怎麼會想要刻意連結到這些事上啊」、「我覺得館長做人真的超難的，現在罵民進黨被說風向館、賠錢了才在罵；現在不罵民進黨就被說是被摸頭、民進黨養的狗」。（編輯：楊智傑）

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.33%14.67%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
40%60%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.85%94.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.88%35.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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