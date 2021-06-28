館長YouTube低調隱藏「1關鍵數據」！鐵粉揭2大掉粉原因

知名健身網紅「館長」陳之漢時常開直播針貶時事，吸引不少力挺他的粉絲，日前與樂團滅火器合作推出新MV上線後卻意外引發爭論，更有許多粉絲在各大論壇發文直言不想繼續支持他。對此，就有眼尖網友發現，事件發酵數日後，館長默默將YouTube的訂閱數字隱藏，推測是受近日風波影響， 更列出2大掉粉關鍵。

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日前一名網友在社群論壇《Dcard》上發文點出

「館長把訂閱數隱藏了」

，原PO先是點進館長的個人YouTube頻道，發現底下的訂閱數字確實默默的隱藏了，接著他也點出近日風波主因在於館長曾在直播時表示「王定宇我好朋友，不相信王定宇就是不相信我，可以去退讚退追蹤」，言論引發不少認為王定宇發假消息的粉絲不滿。

▲（圖／翻攝自館長YouTube）

此外，原PO也分析指出館長在直播內的言論讓另一批本來支持他的粉絲失望，「他因為王定宇，罵聊天室跟他意見不同的粉絲是『底層的雜碎』」，就連原PO也不禁無奈表示，館長這兩年健身房新開了好幾間、車子十幾台、捐錢給社會博得名聲，「這些東西他口中的『底層的雜碎』難道沒有貢獻？」。

▲館長今年2月曾自拋腰包買下價值50萬元的台灣鳳梨，力挺果農。（圖／翻攝館長臉書）

文章曝光後掀起不少網友爭論，其中有許多網友留言表示自己也是「由粉轉黑」，認同原PO說法；不過更多粉絲則認為原PO有斷章取義的嫌疑，更提到館長因為正在經營新的頻道，10天前就已經隱藏訂閱數了，「個人直播都搬到新頻道，所以舊的就關起來了，先把新頻道的訂閱衝上去，怎麼會想要刻意連結到這些事上啊」、「我覺得館長做人真的超難的，現在罵民進黨被說風向館、賠錢了才在罵；現在不罵民進黨就被說是被摸頭、民進黨養的狗」。（編輯：楊智傑）