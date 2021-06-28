視察-20度疫苗倉儲與封緘　蘇貞昌感謝為國奉獻

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蘇貞昌進一步表示，這些專業流程，由具有近百年歷史、國際規模龐大的裕利醫藥集團，有相關人員、車輛、倉庫，以及專業的運送，再由食藥署同仁做專業審查，完成相關行政程序，並且一個個封緘，實在很不簡單，足見疫苗之珍貴，以及政府對於保護國人健康的重視。
蘇貞昌說，來到現場，可更清楚地看到，對於不同的疫苗，有不同的要求，例如不同的環境及保存溫度，連工作同仁都要配合疫苗的要求，要在最嚴酷，零下20度的低溫環境下工作，真的非常辛苦，因此他特別向大家表示肯定與感謝。
蘇貞昌也表示，每一劑疫苗都是經過繁雜、辛苦的程序，才能安全地施打在國人身上，保護你我的健康，除了要感謝有這麼多人辛苦處理，也請國人珍惜這些疫苗的珍貴。台灣去年防疫做到世界有目共睹，今年面對變種病毒，我們要更努力，讓國家更有競爭力。
蘇貞昌說，他再次感謝裕利公司，該公司百年經營、具專業經驗，同時配合政府的需要，提供最好的服務。他也肯定食藥署同仁認真、專業、負責、勤快，從第一次進來11萬劑AZ疫苗，到現在有更多的疫苗，卻能用更短的時間完成相關程序，期勉大家繼續加油，讓進度更快、做得更好。
蘇貞昌此行逐一參觀該公司的冷藏倉儲（2至8°c）、冷凍倉儲（-20°c），以及疫苗封緘的現場作業，並向現場封緘疫苗的同仁表達感謝，並聽取相關說明。