視察-20度疫苗倉儲與封緘　蘇貞昌感謝為國奉獻

行政院長蘇貞昌今（28）日前往桃園市的裕利公司大園物流中心視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。蘇貞昌表示，每一劑疫苗都非常珍貴，從運送、海關、封緘、配送等過程，都經過相當嚴謹的程序，才能施打在國人身上，要向在這個過程中奉獻心力的全體工作同仁表達最深的感謝。

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蘇貞昌指出，險峻的疫情，讓大家迫切地等待疫苗，今天他特別到裕利公司，向在現場辛苦工作的全體同仁及食藥署同仁表示肯定及感謝。疫苗從原廠製造，一直到國人接種，歷經各個階段，是非常漫長、專業且嚴謹的過程。從總統蔡英文、國安與外交團隊，辛苦為臺灣爭取疫苗，衛福部與相關團隊購買、訂約，到疫苗送上飛機後，由航運團隊在第一時間運送回台灣，並在經過海關後，接下來則開始進行專業的審查、封緘及運配送流程。

蘇貞昌進一步表示，這些專業流程，由具有近百年歷史、國際規模龐大的裕利醫藥集團，有相關人員、車輛、倉庫，以及專業的運送，再由食藥署同仁做專業審查，完成相關行政程序，並且一個個封緘，實在很不簡單，足見疫苗之珍貴，以及政府對於保護國人健康的重視。

蘇貞昌說，來到現場，可更清楚地看到，對於不同的疫苗，有不同的要求，例如不同的環境及保存溫度，連工作同仁都要配合疫苗的要求，要在最嚴酷，零下20度的低溫環境下工作，真的非常辛苦，因此他特別向大家表示肯定與感謝。

蘇貞昌也表示，每一劑疫苗都是經過繁雜、辛苦的程序，才能安全地施打在國人身上，保護你我的健康，除了要感謝有這麼多人辛苦處理，也請國人珍惜這些疫苗的珍貴。台灣去年防疫做到世界有目共睹，今年面對變種病毒，我們要更努力，讓國家更有競爭力。

蘇貞昌說，他再次感謝裕利公司，該公司百年經營、具專業經驗，同時配合政府的需要，提供最好的服務。他也肯定食藥署同仁認真、專業、負責、勤快，從第一次進來11萬劑AZ疫苗，到現在有更多的疫苗，卻能用更短的時間完成相關程序，期勉大家繼續加油，讓進度更快、做得更好。

蘇貞昌此行逐一參觀該公司的冷藏倉儲（2至8°c）、冷凍倉儲（-20°c），以及疫苗封緘的現場作業，並向現場封緘疫苗的同仁表達感謝，並聽取相關說明。