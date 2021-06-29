印度神童預言又成真！「4國家」狀況連連　5關鍵時機曝光

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結果這幾週除了Delta變種病毒開始肆虐全球以外，包括27日澳洲雪梨也宣佈封城、馬來西亞27日宣布全國封鎖措施無限期延長；而被點名的幾個國家，包括美國24日先是公寓倒塌，也承受Delta病毒之苦；歐洲盧森堡總理貝特爾也傳出確診；接著日本東京27日也新增387例確診病例，疫情恐怕有新的一波反彈，讓東京奧運又添一筆變數。
種種狀況，都如同阿南德所說一般，在6月20之後開始全球會出現劇變，民眾飽受疫情之苦，也因此不少網友紛紛再往前看阿南德先前的預言，點破幾個關鍵時間點，而是否會又如同先前預言一樣精準命中，仍然是有待觀察。
第一、7月火星與木星處於相對位置時才會使疫情比較趨緩。
第二、9月至11月將會是全世界最動盪不安的時期。
第三、全球經濟及股市將在11月後回歸穩定。
第四、2022年5月之後，全球經濟逐漸好轉，會開始穩定，但傷害已經造成，可能以新爆發的疫情或疾病等形式影響，但疫苗卻沒有多大用處。
第五、全球疫情解封則要等到2023年4月以後才會好轉。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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