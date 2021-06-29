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印度神童預言又成真！「4國家」狀況連連　5關鍵時機曝光

▲印度14歲少年阿南德近日又再度預言成功，引發討論。（圖／YouTube@Conscience）
▲印度14歲少年阿南德近日又再度預言成功，引發討論。（圖／YouTube@Conscience）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 06:47:25

「印度神童」阿南德先前多次預言國際疫情狀況，日前預言英國將會有大事發生，結果英國就宣布延後解封；後來又預言英國、印度、日本以及美國會有新一波疫情，結果真的陸續出現狀況，再度引起一波討論，不少人又再度回到日前預言的影片觀看，整理早前預言未來的5大關鍵時機。

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阿南德日前曾表示，自6月20日開始，木星將逆行回到土星，這對全世界來說都不是好事，影響層面向包括新冠疫情、全球經濟及股市，6月20日至9月21日，包括英國等歐洲多數國家，以及印度、美國、日本等，將爆發新一波疫情，其他國家也務必要小心應對。

▲印度神童阿南德於4月25日再出最新預言，表示今年9、10月疫情會達到最高峰，一直到明年5月才可能好轉。（圖／翻攝自Conscience
▲印度神童阿南德日前預言日本、歐洲國家、美國等，將又會有新一波的疫情高峰。（圖／翻攝自Conscience YouTube）
結果這幾週除了Delta變種病毒開始肆虐全球以外，包括27日澳洲雪梨也宣佈封城、馬來西亞27日宣布全國封鎖措施無限期延長；而被點名的幾個國家，包括美國24日先是公寓倒塌，也承受Delta病毒之苦；歐洲盧森堡總理貝特爾也傳出確診；接著日本東京27日也新增387例確診病例，疫情恐怕有新的一波反彈，讓東京奧運又添一筆變數。

種種狀況，都如同阿南德所說一般，在6月20之後開始全球會出現劇變，民眾飽受疫情之苦，也因此不少網友紛紛再往前看阿南德先前的預言，點破幾個關鍵時間點，而是否會又如同先前預言一樣精準命中，仍然是有待觀察。

第一、7月火星與木星處於相對位置時才會使疫情比較趨緩。

第二、9月至11月將會是全世界最動盪不安的時期。

第三、全球經濟及股市將在11月後回歸穩定。

第四、2022年5月之後，全球經濟逐漸好轉，會開始穩定，但傷害已經造成，可能以新爆發的疫情或疾病等形式影響，但疫苗卻沒有多大用處。

第五、全球疫情解封則要等到2023年4月以後才會好轉。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
76.92%23.08%
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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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不會，中央會滾動式調整，合力協助
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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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