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屏東Delta病毒一周內恐再檢出　陳宗彥要求做好精準疫調

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥針對全國防疫會議後進行說明。圖為清消畫面。(圖／NOWnews資料照片)
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥針對全國防疫會議後進行說明。圖為清消畫面。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

2021-06-29 10:36:07

今（29）日全國防疫會議後，針對屏東Delta病毒群聚事件，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，不排除一周內屏東再檢出相關病例，要求地方政府要落實精準疫調。至於是否要在屏東設置前進指揮所？陳宗彥並未說明白，僅說現階段屏東縣政府正積極擴大匡列及採檢，有完整的措施，與指揮中心都有聯繫。

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日全國防疫會議上有3點說明。首先是雖然病毒傳播有下降趨勢，但部分縣市仍有群聚，希望地方政府持續監測、強化疫調，希望早期發現、早期介入，避免病毒進入社區。像是雙北染疫數字有下降，呈現趨緩，但仍有市場、機構或工地等群聚案，仍要留意疫情的變化。

以及屏東Delta病毒群聚案，陳宗彥說不排除一周內檢出相關病例，要求地方政府得落實精準疫調。而媒體詢問是否考慮設置前進指揮所?陳並未說明白，僅說現階段屏東縣政府正積極擴大匡列及採檢，也有打疫苗，有完整的措施，與指揮中心都有聯繫。

另外，簡訊實聯制部分，陳宗彥強調當時推動設計單純，訊息少，像是只有場所代碼、進入的時間，並沒有離開的時間以及跟誰接觸等，仍要靠精準疫調，強調實聯制僅是疫調的輔助工具。

再來，由於病例數下降，醫療量能有所提升。因此在病患收入院的部分，建議病房收治量能，恢復到以一人一室為主。

媒體再度詢問，為圍堵Delta病毒，目前只針對巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等7大高風險國家入境者，一律集中檢疫與普篩，但Delta病毒入侵多國，只有防堵７國會不會有破口?陳宗彥重申昨日指揮官陳時中的說法，表示目前7國進入集中檢疫場所，進入前篩一次，離開前也篩，是去年的專案持續到現在。

他說，現在所有入境旅客，不管是不是那7國，都要求入境前三天的PCR檢測，而交了PCR檢測入境到台灣來，如果在潛伏期間，其實篩檢意義不大，因為測不出來，所以才會規定在14天居家檢疫或防疫旅館解除前再次篩檢，篩檢完才做自主健康管理。

而媒體詢問今年2月台灣與美國莫德納採購的疫苗，第三批約41萬劑將於周三抵台，指揮官陳時中昨日證實這個消息，今陳宗彥則表示，順利的話「明天（週三）下午傍晚時間會到」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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