屏東Delta病毒一周內恐再檢出　陳宗彥要求做好精準疫調

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以及屏東Delta病毒群聚案，陳宗彥說不排除一周內檢出相關病例，要求地方政府得落實精準疫調。而媒體詢問是否考慮設置前進指揮所?陳並未說明白，僅說現階段屏東縣政府正積極擴大匡列及採檢，也有打疫苗，有完整的措施，與指揮中心都有聯繫。
另外，簡訊實聯制部分，陳宗彥強調當時推動設計單純，訊息少，像是只有場所代碼、進入的時間，並沒有離開的時間以及跟誰接觸等，仍要靠精準疫調，強調實聯制僅是疫調的輔助工具。
再來，由於病例數下降，醫療量能有所提升。因此在病患收入院的部分，建議病房收治量能，恢復到以一人一室為主。
媒體再度詢問，為圍堵Delta病毒，目前只針對巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等7大高風險國家入境者，一律集中檢疫與普篩，但Delta病毒入侵多國，只有防堵７國會不會有破口?陳宗彥重申昨日指揮官陳時中的說法，表示目前7國進入集中檢疫場所，進入前篩一次，離開前也篩，是去年的專案持續到現在。
他說，現在所有入境旅客，不管是不是那7國，都要求入境前三天的PCR檢測，而交了PCR檢測入境到台灣來，如果在潛伏期間，其實篩檢意義不大，因為測不出來，所以才會規定在14天居家檢疫或防疫旅館解除前再次篩檢，篩檢完才做自主健康管理。
而媒體詢問今年2月台灣與美國莫德納採購的疫苗，第三批約41萬劑將於周三抵台，指揮官陳時中昨日證實這個消息，今陳宗彥則表示，順利的話「明天（週三）下午傍晚時間會到」。
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