外送員「送餐到門口秒轉頭」！原因曝光 網臉綠：能怎辦
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，外送員送餐到家門前，一看到客人「只有零錢」竟拒收，打算將餐點退回，甚至揚言回報客服，讓她相當錯愕。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 10:08:59
原PO表示，疫情期間叫外送，都會將錢放在4樓門口椅子上，會提早跟外送員說到了按門鈴再幫他開門，東西放門口就好，不需要見面，也不需要找錢，同時備酒精給外送員消毒，如果外送員不願意送上樓，她也願意下樓取餐。
豈料，當天原PO遇到一名外送員，他走上樓之後看到門口椅子上的零錢盒，站在門前表示「我不收零錢，我拿餐點退回去好了」，接著就下樓了，並向客服回報客人不願意下樓拿餐點。後來原PO的朋友下樓取餐，跟外送員說「不想送上樓沒關係，但是我下來拿，也是只有零錢可以給你啊！」
貼文曝光之後，卻引發網友看法兩極，紛紛回應「其實我覺得現在外送員也越來越難搞，給大鈔說不好找，給零錢又嫌重，有時候手邊就真的沒有百鈔能怎麼辦」、「原PO就說剛好剩零錢啊，難道剩零錢你還要我先去領再去換給你嗎？」「之前看到有人因為給大鈔被抱怨說外送員一天那麼多客人，每個都給大鈔就找不開了，現在給零錢也不行，到底是要給怎樣才可以」、「零錢不是錢嗎？」也有一派網友認為「1塊是錢啊，但是很重就是不爽啊」、「重點是一堆一元，讓人感到不受尊重」。
原PO事後補充「零錢有50、10、5塊，其中只有14個一塊錢，因為放在盒子裡面，外送員連拿都沒拿起來，就說不收零錢下樓了」，才會感到相當無奈。（編輯：賴詠璿）