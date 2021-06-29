台灣防疫排名慘跌！國民黨：蔡政府專斷自滿、應檢討改進

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去年12月彭博再度呼籲，台灣「在疫苗取得上還有努力空間」；到了今年，更是每個月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的癥結。其他如美國CNN、紐時、Time、華爾街日報、外交政策雜誌、英國BBC、金融時報等皆看見了台灣採購海外疫苗的行動不夠快、疫苗接種率過低等問題，但蔡政府防疫方式流於專斷，不肯廣納專家建言，且貿然執行3+11政策，終導致防疫破口，讓台灣防疫成績一落千丈。
國民黨指出，疫情嚴峻當下，台灣人民自律性的配合防疫各項工作，讓台灣防疫上半場獲得國際輿論的贊同；惟中央政府對於其該負責的疫苗採購工作卻輕忽視之，未能超前佈署，引發近來的施打亂象，讓台灣後續的防疫工作倍加辛苦，但蔡政府仍固執己見，自己無力取得國際認證的疫苗，對於各民間團體的協助還處處設限，讓台灣採購疫苗的進程不僅落後，還停滯不前，只能倚靠他國的捐贈，試問蔡政府有將人民的健康安全擺在考量的首位嗎？
國民黨強調，疫情仍難紓緩，變種病毒Delta已入侵台灣，讓國人的健康安全受到更嚴峻的威脅。希望蔡政府能真正聽見國際輿論及專家的建言，不要再自陷於意識型態之中，應以人民安全為重，儘快布局二代疫苗的採購策略，讓台灣盡早脫離疫情的危害。
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