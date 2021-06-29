江啟臣稱疫苗是「政治攻防」　民進黨團轟：以疫謀亂

藍營人士屢批評疫苗卻又爆出多起特權施打爭議，國民黨主席江啟臣28日表示，國民黨中央面臨政治議題會有基調，但不是每件事都能涵蓋，討論過程中可能會擦槍走火，但執政黨對於批評應虛心檢討。立法院民進黨團今（29）日早上召開記者會，黨團書記長羅致政對此抨擊，這段時間朝野應該共同防疫，但國民黨竟說這是政治攻防擦槍走火，民進黨團要加以譴責。

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針對藍營人士屢次批評疫苗，甚至批評蔡政府是「疫苗乞丐」，卻又爆出多起插隊偷打疫苗的狀況，民進黨團幹事長劉世芳說，現階段大家辛苦防疫，真實批評的聲音執政黨當然會虛心接受，但在野黨夾雜很多政治攻防，這讓人感到很遺憾。

羅致政則說，昨天江啟臣說，有關疫苗乞丐等言論是政治攻防擦槍走火，這實在必須加以譴責，「原來國民黨不是跟全民拚防疫，而是在忙於一系列政治攻防」。

羅致政說，江啟臣組了輿情中心要對抗綠營，還拉攏中廣董事長趙少康、前國民黨主席朱立倫等人在網路上作戰，目的竟不是為了抗疫，而是為了對抗綠營，打擊政府從中作亂。

羅致政說，近來可以看到國民黨一系列媒體置入，用特別企畫的方式抹黑政府的防疫作為，國民黨看起來不當黨產遭受凍結，但還是有很多錢做系列廣告

羅致政說，國民黨革命實踐研究院院長羅智強說台灣成為「疫苗乞丐」，但江啟臣只有淡淡一句擦槍走火回應，「槍是主席給的嗎？槍是主席同意拿出來的嗎？羅智強背後影武者就是江主席」。

羅致政也說，國民黨以疫謀亂，目的就是讓台灣社會亂，從疫苗取得、批評疫苗安全性及接種等問題，一再製造台灣社會混亂，民進黨團實在很不想回應，呼籲國民黨適可而止。