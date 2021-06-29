江啟臣稱疫苗是「政治攻防」　民進黨團轟：以疫謀亂

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羅致政則說，昨天江啟臣說，有關疫苗乞丐等言論是政治攻防擦槍走火，這實在必須加以譴責，「原來國民黨不是跟全民拚防疫，而是在忙於一系列政治攻防」。
羅致政說，江啟臣組了輿情中心要對抗綠營，還拉攏中廣董事長趙少康、前國民黨主席朱立倫等人在網路上作戰，目的竟不是為了抗疫，而是為了對抗綠營，打擊政府從中作亂。
羅致政說，近來可以看到國民黨一系列媒體置入，用特別企畫的方式抹黑政府的防疫作為，國民黨看起來不當黨產遭受凍結，但還是有很多錢做系列廣告
羅致政說，國民黨革命實踐研究院院長羅智強說台灣成為「疫苗乞丐」，但江啟臣只有淡淡一句擦槍走火回應，「槍是主席給的嗎？槍是主席同意拿出來的嗎？羅智強背後影武者就是江主席」。
羅致政也說，國民黨以疫謀亂，目的就是讓台灣社會亂，從疫苗取得、批評疫苗安全性及接種等問題，一再製造台灣社會混亂，民進黨團實在很不想回應，呼籲國民黨適可而止。
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