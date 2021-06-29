快訊／本土今增54例確診！陳時中：死亡再添8人

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指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月27日累計公布13,435位確診個案中，已有10,086人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,311,961例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,295,813例排除)，其中14,748例確診，分別為1,170例境外移入，13,525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計102例移除為空號。自2020年起累計643例COVID-19死亡病例，其中635例本土，個案居住縣市分布為新北市325例、臺北市245例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。