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快訊／本土今增54例確診！陳時中：死亡再添8人

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-29 14:07:10｜2021-06-29 14:29:38

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增54例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增8例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之54例本土病例(其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月16日至6月28日。個案分布以新北市22例最多，其次為臺北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月27日累計公布13,435位確診個案中，已有10,086人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,311,961例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,295,813例排除)，其中14,748例確診，分別為1,170例境外移入，13,525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計102例移除為空號。自2020年起累計643例COVID-19死亡病例，其中635例本土，個案居住縣市分布為新北市325例、臺北市245例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲▲指揮中心今（29）公布新增COVID-19確診病例。（圖／指揮中心提供）
▲▲指揮中心今（29）公布新增COVID-19確診病例。（圖／指揮中心提供）
▲▲指揮中心今（29）公布國內本土COVID-19確診個案趨勢表。（圖／指揮中心提供）
▲▲指揮中心今（29）公布國內本土COVID-19確診個案趨勢表。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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