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直播／振興醫院違規為百人打疫苗？柯文哲記者會說明

▲針對振興醫院疑似為不具施打資格的人施打疫苗，北市府轉而希望中央進行資格認定，台北市長柯文哲也在記者會上說明。（圖／台北市政府提供）
▲針對振興醫院疑似為不具施打資格的人施打疫苗，北市府轉而希望中央進行資格認定，台北市長柯文哲也在記者會上說明。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-29 15:30:00

台灣新冠肺炎疫情近日因為印度Delta變種病毒入侵台灣，似乎又有升溫的情況。而能夠有效阻卻疫情的疫苗，至今在台灣仍舊相當缺乏。不過台北市的診所與醫院，卻數度傳出為不具施打資格者施打疫苗。其中包含好心肝診所及小禾馨診所都被開罰200萬及230萬元不等。不過振興醫院除了為前立委丁守中打疫苗外，傳出還有為近百人違規施打疫苗，不過北市府卻在此時轉要求中央防疫指揮中心來認定資格，對此台北市長柯文哲也召開記者會說明原由。

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台北市副市長黃珊珊強調，由於振興醫院2月在進行造冊時，中央並未提出疑義，且還接受振興醫院上傳資料，並將健保卡註記，所以丁守中等人在施打時是具有「醫院非醫事人員」資格施打。黃珊珊直言，會再請示中央這樣的施打人等，是否有符合相關資格。至於詳細狀況，今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.62%8.38%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.55%22.45%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.69%92.31%
2021-06-28-2021-07-01
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