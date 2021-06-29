直播／振興醫院違規為百人打疫苗？柯文哲記者會說明

台灣新冠肺炎疫情近日因為印度Delta變種病毒入侵台灣，似乎又有升溫的情況。而能夠有效阻卻疫情的疫苗，至今在台灣仍舊相當缺乏。不過台北市的診所與醫院，卻數度傳出為不具施打資格者施打疫苗。其中包含好心肝診所及小禾馨診所都被開罰200萬及230萬元不等。不過振興醫院除了為前立委丁守中打疫苗外，傳出還有為近百人違規施打疫苗，不過北市府卻在此時轉要求中央防疫指揮中心來認定資格，對此台北市長柯文哲也召開記者會說明原由。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長黃珊珊強調，由於振興醫院2月在進行造冊時，中央並未提出疑義，且還接受振興醫院上傳資料，並將健保卡註記，所以丁守中等人在施打時是具有「醫院非醫事人員」資格施打。黃珊珊直言，會再請示中央這樣的施打人等，是否有符合相關資格。至於詳細狀況，今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



