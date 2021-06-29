農委會駁斥水果傳病毒謠言　農產嘉年華促銷救芒果

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農委會國際處宣布，自6月30日起到7月底推出線上「台灣農產嘉年華－芒果狂饗曲」活動，買滿新台幣500元就回饋消費者50元，也可聯繫台南、屏東、台東主產區農會購買。
農委會農糧署長胡忠一表示，農民辛苦種的作物，面對最毒的不是病毒，而是謠言，蔬果不會散播疫情，卻讓枋山芒果銷售受到謠言影響而被退訂，農委會主委陳吉仲上週末指示協助處理，已將剩下的芒果成功媒合3000箱售出。
農委會副主委陳添壽指出，連同彰化葡萄、雲林蔬菜等蔬果銷售運作都已處理好，也有信心可處理好芒果盛產銷售。
他表示，全台芒果可收成栽種面積1萬3656公頃，估計產出17萬4539公噸，比去年多29%，由於3月到5月乾旱，果子較小，不過甜度更高、品質更好，屏東產期到7月5日、台南到8月初、台東到7月15日；零售價今年一箱6公斤450到800元，對比往年1000到1500元，幾乎對折，可把握時機享用。
農委會國際處長林家榮則說，芒果主要外銷香港、中國、韓國、日本、新加坡等10國或地區，今年統計到6月28日外銷3721公噸，比去年同期下滑18%，主要是因中國對高價水果消費力減弱所致，但是韓國成長2成、日本成長6成2，將順勢強化外銷日、韓、新加坡。（編輯：張雅淨）1100629