疫情下台灣經濟「外熱內冷」！謝金河籲政府：紓困別手軟
台灣近期新冠肺炎疫情趨緩，每日新增的本土確診案例逐漸減少，反倒是街頭巷尾拉下鐵門的店家逐漸增加。對此，財訊傳媒董事長謝金河認為，台灣經濟「外熱內冷」，喊話政府「紓困措施千萬不要手軟」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 15:38:22
謝金河今（29）日在臉書以「疫下的台灣經濟：外熱內冷」為題發文，透露自己日前與行政院副院長沈榮津通電話討論台灣經濟情勢，謝金河認為台灣只要沒有封城，維持生產缐的正常運作，「經濟問題就不大」，但是內需會受到很大衝擊，「其是沒有開張就沒有生意做的店家，或市場小販，還有打零工的勞動朋友，或是靠時薪賺錢的底層民眾」，謝金河呼籲，「政府的紓困措施千萬不要手軟，或斤斤計較」。
謝金河舉去年的美國為例，「川普政府為了救急，端出的紓困方案，每一個美國公民每月都可以領到1400美元的紓困金，而且年所得75000美元以下的民眾不用繳稅。」台灣已經進入防疫三級警戒快兩個月，「國旅快掛點，餐飲業剩外帶，高檔餐廳幾乎都停止呼吸，這個時候政府的紓困力道要大，政府要捨得花錢！」
謝金河強調，台灣的出口仍保持強勁，台灣4月外銷接單549.2億美元，年增42.6％，「半導體的電子零組件成長51.5％，資通訊產品成長23.8％；但傳統產業的金屬製品出口增長86％，塑膠，橡膠製品成長73.7％，已看出傳統產業成長的力道」。
謝金河認為，到了5月後資通訊產品的零組件缺貨及需求成長趨緩，但是金屬製品、塑橡膠製品出口成長仍持續強勁，反映了股市航運，鋼鐵，塑化比較熱，電子股成交比重下降的現象。謝金河指出，「這些年，台灣的傳統產業一直被市場邊緣化，這回從航運，鋼鐵，紡織到塑化都看到競爭力，這也是台灣產業平衡的另一個收穫」。（編輯：倪浩軒）