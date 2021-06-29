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峇里島疫情升溫　印尼延後開放外國旅客觀光

▲印尼觀光部長表示，待新冠肺炎確診病例大幅下降後，再開放外國旅客到峇里島觀光。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼觀光部長表示，待新冠肺炎確診病例大幅下降後，再開放外國旅客到峇里島觀光。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-29 15:39:26

（中央社雅加達29日綜合外電報導）印尼觀光部長桑迪阿加受訪時說，印尼政府將等到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例大幅下降後，再開放外國旅客到峇里島觀光。

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峇里島海灘景色優美、夜生活豐富多彩，還有獨特的印度教文化，數十年來吸引了大量的觀光客來度假，但最近經濟卻因為疫情而受到重創。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）昨天受訪時告訴路透社：「我們把目標設在7月底到8月初之間，但我們必須留意到目前疫情升溫的狀況。我們將等到疫情緩解時再開放觀光。」

最近幾週，印尼各地的染疫狀況升溫，包括在峇里島，根據官方數據，儘管一開始的病例數不多，但過去一個月確診增加3倍，來到每日新增約200例。

桑迪阿加說，他希望峇里島的每日新增病例數能降至30到40例，再開放民眾觀光。

由於峇里島的採檢率很低，根據世界衛生組織（WHO）公布的數據，目前僅來到世衛建議的15%，因此無法得知峇里島真實的感染數據。

桑迪阿加說，印尼政府將峇里島列為疫苗優先施打地區，且初步接種計畫出現成效，大多數的染疫患者只出現輕症。

桑迪阿加說，目前約有71%的峇里島人打完第一劑，印尼可在7月底前向70%的居民接種完兩劑疫苗。

前往峇里島的國內旅客現在必須完成PCR檢測才能進入，以防疫情蔓延到峇里島，

除了一般觀光客外，峇里島也希望吸引到「數位游牧工作者」（digital nomad）。根據目前提議的計畫，他們可以獲得5年簽證。

桑迪阿加說：「如果他們在印尼有收入，就必須繳稅，如果收入是來自海外，就不會被課稅。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1100629

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