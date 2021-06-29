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疫苗接種後死亡增17例　相關解剖報告還有2人未明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-29 16:01:55

指揮中心今（29）日公告新增14例疫苗接種後不良死亡個案，另外有3名嚴重不反應轉為死亡個案，目前已累計240例苗接種後死亡事件，指揮中心發言人莊人祥指出，目前累計44例解剖案例，分析死因包含1例吸入食物窒息、2例頸椎骨折、1例氣噎、1例顱內出血、2例疑似肺炎、2例泌尿道感染、2例還待釐清。

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莊人祥說明，今天新增14 例死亡不良事件，年齡為56歲89歲之間，有9人為75歲以上長者，其疫苗接種1至11天之間內死亡，另有3例從不良反應，追蹤後轉為死亡事件，總計新增17例死亡個案中，75歲以上佔10例，當中3例住長照機構、4例洗腎、13例有慢性病史。

而22日原通報1例非嚴重不良事件，後因該案疑似心肌梗塞，進行心臟支架手術而入住加護病房，於後續追蹤關懷將此案調整為嚴重不良事件。

另外，莊人祥公布解剖調查報告，目前總計完成44起，其中33起和慢性病相關，1例吸入食物窒息，2例頸椎骨折，１嗆噎窒息、1例顱內出血、2例似肺炎、2例泌尿道感染，還有2名等待釐清。

不過國內疫苗殘劑預約狀況仍然相當踴躍，但有民眾擔心，若第一劑接種為殘劑，第二劑也只能預約殘劑？指揮官陳時中解釋，第一劑若打的是殘劑，那第二劑就會被列入預定接種名單，不需要繼續預約殘劑，但如果想嘗試預約殘劑，也不是不行。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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