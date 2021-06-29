傳統魚市場防疫　高雄市海洋局督導不鬆懈

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市副市長林欽榮由海洋局局長張漢雄、經發局副局長高鎮遠、警察局局長黃明昭、梓官區公所區長李秀蓉及梓官區漁會總幹事張鈞華等人陪同，到梓官區蚵仔寮漁貨中心督導防疫作為。
高雄市副市長林欽榮表示，近期本土疫情有逐漸紓緩趨勢，蚵子寮魚貨直銷中心出現人潮前往採買，為避免進場人潮壅擠，蚵子寮魚貨直銷中心啟動入場人流控管，控制入場容流量，並宣導防疫，落實保持社交距離、實聯制、量體溫及戴口罩等。
林欽榮指出，蚵子寮魚貨直銷中心管理單位為梓官區漁會，目前已進行三大防疫措施，執行單一出入口管制，在入口處皆有人員執行實聯制登錄，並量測體溫與噴酒精消毒等作為。
海洋局局長張漢雄說，蚵子寮魚貨直銷中心每日均派員進行走動式舉牌及廣播宣導入場民眾做好防疫，場內已禁止內用熟食與試吃，公共區域部分如樓梯扶手、電梯按鈕、門把等都派人員進行消毒清潔，讓前往民眾能安心採買水產品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。