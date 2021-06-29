網傳敬老卡優惠政策7月上路 中市府澄清過時舊新聞

近日網路狂傳「舊新聞」，指台中市敬老愛心卡將於今年7月上路。對此，台中市政府澄清，轉傳的敬老卡訊息是107年舊新聞。台中市現行敬老愛心卡優惠辦法，除了每月有1000點可扣抵，今年初起搭台中計程車單趟抵扣額補助，也從原本50元增至85元。另補助台中就醫健保門診基本部分負擔費用每次是50元，提醒民眾勿轉傳不實假新聞。
記者金武鳯/台中報導
2021-06-29 16:35:44
交通局表示，顧及財政永續性及長者權益，在敬老愛心卡每月1000點維持不變下，自今年1月1日起，搭計程車的單趟抵扣額，由原先補助50元增加至台中市計程車費率起跳價85元，也就是搭乘1.5公里範圍內，刷敬老愛心卡不用付半毛錢，提醒民眾注意。
另近期配合新冠肺炎疫苗接種，年長者外出施打疫苗也可搭乘計程車，台中多數快打站以距離老人居住地1.5公里內設置，持「敬老愛心卡」單趟可抵扣85點，來回均可以補助，等同「長輩免費搭乘」。
交通局說明，持愛心卡搭乘計程車部分，目前全市有8家車隊計4393部計程車提供服務，民眾可至交通局網站「便民服務/計程車專區/使用敬老愛心卡搭乘計程車」查詢相關資訊( https://bit.ly/3h2AQzm )。
衛生局也指出，持敬老愛心卡至台中市各區衛生所及合約診所，補助就醫健保門診基本部分負擔費用每次50元。網傳持台中市敬老愛心卡搭乘計程車、門診就醫折抵政策，將於今年7月上路完全是過時舊新聞。