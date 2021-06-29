中國百年黨慶表演、頒獎儀式　2前領導人未出席引關注

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表演節目以大型情景史詩形呈現，分成四個篇章講述不同時期的中國、共產黨發展，包括革命、抗日戰爭、抗美援朝、港澳回歸，以及西氣東輸、西電東送、南水北調等國家工程，到近期的新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行。除了習近平等7位領導人，出席觀看表演名單列有：中央外事辦主任楊潔篪、國務院副總理胡春華、國務院副總理劉鶴、北京市委書記蔡奇、香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠等眾多官員。
上午10時，中國國家主席習近平在北京人民大會堂首次頒授「七一勛章」表彰優秀黨員，並發表重要講話；由中共中央政治局常委王滬寧主持和宣讀授予「七一勛章」的決定。但根據中國官媒公布的出席名單和獲獎名單，都未見到江澤民與胡錦濤，引起外界關注7月1日於天安門舉行的百年黨慶2人是否會出席。
中國全國政協委員會辦公室也為了慶祝中共建黨百年，與中央檔案館、中國政協文史館合作舉辦《中國共產黨第八次全國代表大會歷史陳列》、《旗幟飄揚——黨旗國旗軍旗誕生珍貴史料展》，在全國政協禮堂和中國政協文史館展出。中國官媒《新華社》國家高端智庫週一（28）發表面向全球發布的中英文智庫報告《人民標尺——從百年奮鬥看中國共產黨政治立場》。