512匹城市野獸─MANHART Performance Defender DP500亮相！

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MANHART Performance所推出的Defender DP500是以Defender 110 P400為基礎改裝，首先最受關注的是在動力部分，MANHART Performance將可輸出400hp、550Nm的3.0升V6輕油電渦輪增壓動力予以升級，在更換引擎電腦軟體後，最大馬力一舉提升至512hp，最大扭力更達710Nm，足以與原廠推出的V8車款相抗衡，除此之外，不鏽鋼的排氣系統，甚至碳纖維或陶瓷塗層的排氣管也都仍在開發中，未來將可提供消費者選擇。
除了動力大幅提升，MANHART Performance也對原廠氣壓懸吊系統進行優化，底盤高度降了30mm，搭配上295/30ZR24大尺碼黑色鋁圈與跑胎，強大氣勢與霸氣視覺油然而生，若車主仍喜愛越野活動，MANHART Performance還提供20吋的黑金相搭樣式輪圈供越野胎搭配使用；而在外觀上則是以銀色彩繪飾條來加以點綴。
進入車內，MANHART Performance大量採用皮革/Alcantara材質包覆，提升質感，並將座椅椅背採對比色縫線縫製出菱格紋式樣，前座還可換裝Recaro代工的MANHART ErgoMed電動座椅，當然此類改裝廠都有提供客製化服務，車主依然可以盡情發揮想像，打造專屬愛車。