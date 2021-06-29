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512匹城市野獸─MANHART Performance Defender DP500亮相！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-29 23:55:20

Land Rover發表全新一代Defender，全面性變革帶來全球熱銷，且在受到武漢肺炎疫情衝擊下，包括：台灣等許多國家都出現上市與交車延遲的情形，但這仍然擋不住改裝車廠對升級改裝Defender的渴望，德國改裝廠MANHART Performance便推出了名為Defender DP500的改裝範例，展現截然不同的道路高性能化風格！

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MANHART Performance所推出的Defender DP500是以Defender 110 P400為基礎改裝，首先最受關注的是在動力部分，MANHART Performance將可輸出400hp、550Nm的3.0升V6輕油電渦輪增壓動力予以升級，在更換引擎電腦軟體後，最大馬力一舉提升至512hp，最大扭力更達710Nm，足以與原廠推出的V8車款相抗衡，除此之外，不鏽鋼的排氣系統，甚至碳纖維或陶瓷塗層的排氣管也都仍在開發中，未來將可提供消費者選擇。

除了動力大幅提升，MANHART Performance也對原廠氣壓懸吊系統進行優化，底盤高度降了30mm，搭配上295/30ZR24大尺碼黑色鋁圈與跑胎，強大氣勢與霸氣視覺油然而生，若車主仍喜愛越野活動，MANHART Performance還提供20吋的黑金相搭樣式輪圈供越野胎搭配使用；而在外觀上則是以銀色彩繪飾條來加以點綴。

進入車內，MANHART Performance大量採用皮革/Alcantara材質包覆，提升質感，並將座椅椅背採對比色縫線縫製出菱格紋式樣，前座還可換裝Recaro代工的MANHART ErgoMed電動座椅，當然此類改裝廠都有提供客製化服務，車主依然可以盡情發揮想像，打造專屬愛車。

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民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
15.79%84.21%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.4%8.6%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.65%19.35%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.28%92.72%
2021-06-28-2021-07-01
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