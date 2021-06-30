疫情加上晶片荒，Land Rover Defender/Discovery生產受阻被迫暫時停工
肺炎疫情至今已長達1年半之久，其中汽車產業2020年因避免群聚不產產線都只能被迫停工，如今疫情稍為獲得控制卻又因消費性電子產品需求增加導致車用晶片短缺，日前Land Rover生產Defender與Discovery的斯洛伐克工廠就因缺經騙而暫時停工。
Carture 車勢文化
2021-06-30 00:25:20
肺炎疫情肆虐至今已長達1年半之久，汽車產業因避免擴大確診案例取消大型車展活動，甚至許多產線也因停工而無法生產導致缺車，如今醫療生技系統已研發出疫苗，讓疫情擴散獲得趨緩掌控，各品牌於市場銷售也呈現回溫，並欲提高產能解決缺車情況，但殊不知期間消費性電子商品需求大增，使其半導體代工廠供貨不及間接影響車用晶片。對此已有Volkswagen、Ford、Peugeot等品牌受到影響，先前Suzuki、Nissan與Mazda也因晶片缺貨而被迫停工，而日前Land Rover又再度因受晶片短缺影響，此次受影響不得不暫時停工的是斯洛伐克工廠，這也加劇Defender與Discovery缺車情況。