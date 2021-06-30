瞄準Volkswagen ID.3，傳Tesla入門掀背2023年2萬5美元低價搶市
Tesla無疑是市場最廣為人知的電動車，而Tesla也非常有企圖心擴大市場，於2020年時就有消息傳出將推更入門低價的掀背車，而近日關於該車消息有進一步發展，據了解預計會在2023年上市，且價格會落在2萬5美元起。
Carture 車勢文化
2021-06-30 00:25:20
雖然不少品牌已積極推出電動車，但較早進入市場的Tesla以高里程、強勁加速力，與高科技感座艙螢幕設計和話題性，至今仍是廣為人知令消費者好奇的電動車品牌，而Model 3的推出更造成搶購熱潮，也看出平價電動車對消費者的吸引力，為了進一步擴大市占率，於2020年就有消息指出Tesla欲推出更入門的車款，而車型會是掀背車。
雖然不少品牌已積極推出電動車，但較早進入市場的Tesla以高里程、強勁加速力，與高科技感座艙螢幕設計和話題性，至今仍是廣為人知令消費者好奇的電動車品牌，而Model 3的推出更造成搶購熱潮，也看出平價電動車對消費者的吸引力，為了進一步擴大市占率，於2020年就有消息指出Tesla欲推出更入門的車款，而車型會是掀背車。