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瞄準Volkswagen ID.3，傳Tesla入門掀背2023年2萬5美元低價搶市

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-30 00:25:20

Tesla無疑是市場最廣為人知的電動車，而Tesla也非常有企圖心擴大市場，於2020年時就有消息傳出將推更入門低價的掀背車，而近日關於該車消息有進一步發展，據了解預計會在2023年上市，且價格會落在2萬5美元起。

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雖然不少品牌已積極推出電動車，但較早進入市場的Tesla以高里程、強勁加速力，與高科技感座艙螢幕設計和話題性，至今仍是廣為人知令消費者好奇的電動車品牌，而Model 3的推出更造成搶購熱潮，也看出平價電動車對消費者的吸引力，為了進一步擴大市占率，於2020年就有消息指出Tesla欲推出更入門的車款，而車型會是掀背車。

近日有消息Tesla於2023年會推出入門掀背車，且價格會落在2萬5美元。
近日有消息Tesla於2023年會推出入門掀背車，且價格會落在2萬5美元。
雖然不少品牌已積極推出電動車，但較早進入市場的Tesla以高里程、強勁加速力，與高科技感座艙螢幕設計和話題性，至今仍是廣為人知令消費者好奇的電動車品牌，而Model 3的推出更造成搶購熱潮，也看出平價電動車對消費者的吸引力，為了進一步擴大市占率，於2020年就有消息指出Tesla欲推出更入門的車款，而車型會是掀背車。

倘若Tesla掀背車價格真為2萬5美元左右，屆時勢必會對ID.3造成影響。
倘若Tesla掀背車價格真為2萬5美元左右，屆時勢必會對ID.3造成影響。
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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
15.79%84.21%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.4%8.6%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.65%19.35%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.28%92.72%
2021-06-28-2021-07-01
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