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台灣問題專家卜睿哲出書　解析美中台險峻三邊關係

▲美國在台協會前理事主席卜睿哲在退休前，推出攸關台灣的重磅力作《艱難的抉擇》；書中提及美中關係急遽惡化，很可能只會誤傷台灣。（圖／天下文化提供）
▲美國在台協會前理事主席卜睿哲在退休前，推出攸關台灣的重磅力作《艱難的抉擇》；書中提及美中關係急遽惡化，很可能只會誤傷台灣。（圖／天下文化提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-30 00:41:03

華府智庫圈最受敬重的台灣問題專家、美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush），在退休前推出攸關台灣的重磅力作《艱難的抉擇》；中文版由天下文化出版發行，引起各方關注。

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卜睿哲在新書開頭即指出，「台灣從來就不曾有過輕鬆的處境」，書中檢視了台灣民眾對於公共議題的觀點與共識、台灣內部政策的問題和攸關的爭議、美國對台與對中政策的涵義；並就台灣在面臨國家安全與經濟發展的雙重困境中，可以如何幫助自己，及美國應該如何協助台灣，提供實際的建議。

台灣近年來面對北京不斷施壓，仍採取平衡謹慎的方針應對中國，對台灣周邊的和平與安全貢獻不少，也契合美國的關鍵利益；美中關係急遽惡化，很可能只會誤傷台灣，這種危險在川普執政時期特別明顯，台灣人民不該認為，美中間的拉扯一定對自身有利，或是否定謹慎的重要性。

中國的挑戰，讓台灣時時面臨艱難的抉擇，在做出抉擇之際，一定要正確理解美國的利益與意圖；而台灣發展能做得到國家安全、人民有錢兩者兼得嗎？卜睿哲在書中提出多點建言，包含加深與美日的經濟貿易關係、評估是否要重提《海峽兩岸服務貿易協議》、在兩岸關係上凝聚跨越黨派的方針等。

曾任國安會秘書長、行政院陸委會主委的蘇起認為，本書為台灣研究的翹楚之作，台灣自己沒人寫出關照台灣全貌的一本書，估計任何人寫出，大概也很快被貼上標籤，難以服眾；卜睿哲作為一個長期觀察且有深厚學術修養與政府歷練的第三者，敢針對當今台灣寫本關照方方面面的專著，確實需要很大勇氣。

蘇起並提醒，卜睿哲結語呼籲台灣，「正確理解美國的利益與意圖」，實有說不出口的深意；中研院院士朱雲漢表示，卜睿哲的冷靜觀察、周延分析與平衡觀點，不一定討好任何一方，但無論是華府、北京或台北的決策者，都不得不重視。

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