台灣問題專家卜睿哲出書　解析美中台險峻三邊關係

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台灣近年來面對北京不斷施壓，仍採取平衡謹慎的方針應對中國，對台灣周邊的和平與安全貢獻不少，也契合美國的關鍵利益；美中關係急遽惡化，很可能只會誤傷台灣，這種危險在川普執政時期特別明顯，台灣人民不該認為，美中間的拉扯一定對自身有利，或是否定謹慎的重要性。
中國的挑戰，讓台灣時時面臨艱難的抉擇，在做出抉擇之際，一定要正確理解美國的利益與意圖；而台灣發展能做得到國家安全、人民有錢兩者兼得嗎？卜睿哲在書中提出多點建言，包含加深與美日的經濟貿易關係、評估是否要重提《海峽兩岸服務貿易協議》、在兩岸關係上凝聚跨越黨派的方針等。
曾任國安會秘書長、行政院陸委會主委的蘇起認為，本書為台灣研究的翹楚之作，台灣自己沒人寫出關照台灣全貌的一本書，估計任何人寫出，大概也很快被貼上標籤，難以服眾；卜睿哲作為一個長期觀察且有深厚學術修養與政府歷練的第三者，敢針對當今台灣寫本關照方方面面的專著，確實需要很大勇氣。
蘇起並提醒，卜睿哲結語呼籲台灣，「正確理解美國的利益與意圖」，實有說不出口的深意；中研院院士朱雲漢表示，卜睿哲的冷靜觀察、周延分析與平衡觀點，不一定討好任何一方，但無論是華府、北京或台北的決策者，都不得不重視。