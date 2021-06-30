天然刮油王！夏天吃「這蔬菜」清爽又解膩：比芹菜還要強

夏天到了，高溫悶熱的天氣越來越有感，除了喝些清涼飲品外，不少人也會改吃口感較為清爽的食物。而近日搜狐美食專欄《大慶談美食》就分享，夏天吃「一蔬菜」既清爽又解膩，最厲害的是，這種蔬菜燃脂效果比芹菜還快，簡直就是「天然刮油王」。

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《大慶談美食》表示，「

節瓜

」又稱小冬瓜、毛瓜、腿瓜、長壽瓜，是冬瓜的變種，果實體型較小，故又稱為「小冬瓜」，含有豐富的葫蘆巴鹼和丙醇二酸，這兩種物質可以促進我們的新陳代謝，抑制脂肪產生，

是一種天然的刮油王，且節瓜的水分含量頗高，熱量也較低，適合怕胖的女生吃。不僅如此，比起芹菜，節瓜的刮油、吸脂能力更強，吃起來爽口又消暑。

▲搜狐美食專欄《大慶談美食》就分享，夏天吃「節瓜」既清爽又解膩，最厲害的是，這種蔬菜燃脂效果比芹菜還快，簡直就是「天然刮油王」。（圖／取自pixabay）

《大慶談美食》進一步傳授「節瓜炒木耳」的烹飪方法，首先，將節瓜清洗乾淨，直接切成一片一片或是絲狀備用，同時也要把木耳處理乾淨並泡發，用手撕成小塊放在一旁備用。接著準備好大蒜、紅蔥頭、辣椒等佐料，起鍋燒油，將佐料全下鍋爆香，再把切好的節瓜下鍋一起炒，記得要加入一些水，這樣才能慢慢煮軟。最後，把木耳放入鍋中一起翻炒均勻，再進行調味後即可出過，非常簡單又健康的料理就完成啦！

事實上，美女營養師高敏敏過去也曾分享，台灣最常見的節瓜有「綠節瓜」和「黃節瓜」兩種，前者熱量稍微低一些，含豐富的β-胡蘿蔔素與維生素C，強大的抗氧化能力能幫助身體抗壓力、保護皮膚、眼睛等黏膜修復，又稱抗壓營養素；後者則是鈣質略勝一籌，含有豐富的葉酸，很適合孕媽咪們補充，也是製造紅血球不可缺的角色，兩者都是不含澱粉、低GI質、富含維生素且高纖的好蔬菜。若是吃膩大魚大肉，不妨可嘗試這道清爽又健康的料理喔！（編輯：許苡晴）



