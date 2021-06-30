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岳母傳長輩圖問候！他誤回「3字貼圖」秒後悔　結局笑翻

▲有網友分享，他突然收到岳母傳的長輩圖問候訊息，卻誤用「3字貼圖」回覆，讓他瞬間崩潰了。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有網友分享，他突然收到岳母傳的長輩圖問候訊息，卻誤用「3字貼圖」回覆，讓他瞬間崩潰了。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 10:33:35

Line是台灣人使用最頻繁的聊天軟體之一，不論男與老少、公司行號或家庭，許多人都會以此進行溝通。不過，就有網友分享，自己跟好朋友聊天時，常用變更字體的貼圖嬉鬧，想不到岳母突傳長輩圖問候，他下意識傳「3字貼圖」回覆，隔了2秒才發現自己闖禍了，讓他相當崩潰，貼文也引起熱議。

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原PO在《爆廢公社二館》表示，他上週在同學群組聊起過往的回憶，而一群男生的聊天方式就是「髒話滿天飛、低級的梗圖、變更字體的貼圖」，正當他聊得開心時，岳母突然傳了長輩圖過來。

原PO指出，自己沒有收集長輩圖的習慣，所以都習慣用「早安」貼圖回應，但他忘記貼圖的字體前一天才被改過，下意識的傳了「企轟X」回覆岳母，「就在我恍神了兩秒發現闖禍了那瞬間，我岳母秒讀了…」。

▲原PO忘記前一天有改貼圖的字，傳出去後才發現，上頭的文字竟是髒話。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲原PO忘記前一天有改貼圖的字，傳出去後才發現，上頭的文字竟是髒話。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
原PO透露，雖然自己當下馬上收回訊息，但也不敢主動向岳母解釋，結果現在已經三天沒有收到岳母的早安長輩圖，我不知道現在應該怎辦。這也讓原PO崩潰的表示「我當時真的害怕極了，到底人生為什麼那麼難啊」。

許多網友看完也紛紛笑說，「遲早都要面對」、「換你傳早安圖給岳母，看看有沒有報復性的圖會回傳」、「哈哈哈哈我真心覺得你的小命有點危險」、「一看到直接發自內心笑出來」、「是不是故意不讓岳母再傳早安圖」、「你只是把心裡話説出來而已」、「真的很有勇氣欸哈哈」、「離婚再找新的岳母吧」。（編輯：許智超）

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