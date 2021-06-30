外送員「送餐出車禍」！駕駛現身一看臉綠 眾驚：可結婚
外送平台近幾年超夯，不少人待在家不想出門，就會利用外送平台來購買餐點、生活用品，不過，由於外送員都是騎乘機車運送，在路途中也是有一定的風險，先前就有許多外送員送餐時不慎出車禍的消息。近日，就有外送員分享自己送餐時出車禍，結果駕駛下車後，兩人同時傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 10:39:36
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我就問，送餐時被當下那單的客人撞，這種機率到底有多大？如果我聽到有這種事情，我會覺得很荒謬，但是我真的遇到這種事情，真的太誇張，那人下車之後問我是不是要送餐點去XXX，我說對，他說那是他訂的餐......說是要出門買個東西，我心想，都要出來買東西幹嘛還點外送啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「真的是上輩子修來的緣分，可以在一起」、「哇！這可結婚喔，上輩子修來的緣分」、「可以說『你好，你的餐點XXX元，包含醫藥費加修理費總共十萬』」、「他用車吻了你一下，像極了愛情」、「這機率真的有夠低＝＝佩服」、「這比中樂透的機率還要低」、「確定不去買樂透看看」。
不過，也有網友提醒「還是真的騎車要小心」、「真的要小心，有外送員送餐被車撞到過世的」、「注意安全啊」；而原PO也回應後續表示「當下我雖然不爽，但也不忘外送員的本分，還是將餐點交給他，收了錢後按配送完成，後來車禍也有估車損作出賠償」如此詭異的巧遇客人，讓網友感到不可思議。（編輯：張嘉哲）