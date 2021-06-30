鋼鐵、航運領攻！台股午盤大漲196點、衝上17795點創新高
美股4大指數全面收紅，台股今（30）日在鋼鐵、航運類股領漲，加上台積電、鴻海、聯發科等電子股開盤亦走揚下，早盤指數也開高走高，盤中大漲196.81點，一度衝高到17795點，再創歷史新高，目前仍上漲180餘點。
記者顏真真/台北報導
2021-06-30 12:11:03｜2021-06-30 12:12:00
在市場對於經濟復甦抱持樂觀預期，加上對通膨憂慮降溫，美股那斯達克和標準普爾指數雙雙收在新高，其中道瓊工業指數終場上漲9.02點、漲幅0.03%、收在34292.29點；那斯達克指數上漲27.83點、漲幅0.19%、收在14528.34點；標指500指數上漲1.19點、漲幅0.03%、收在4291.8點；費城半導體指數上漲25.73點、漲幅0.77%、收在3348.87點。
台股今日早盤也是開高走高，以17648.25點、上漲50.06點開出後，在中鋼、燁輝、大成鋼、中鴻、春源、大成鋼等鋼鐵類股，還有萬海、長榮、陽明等航海王帶攻，加上台積電、聯發科、鴻海等電子股開盤亦走揚下，電子、傳產及金融同步點火，台股一度來到17795點，大漲196.81點，目前仍上漲180餘點。