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鋼鐵、航運領攻！台股午盤大漲196點、衝上17795點創新高

▲台股今（30）日開高走高，盤中大漲196.81點，一度衝高至17795點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（30）日開高走高，盤中大漲196.81點，一度衝高至17795點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-06-30 12:11:03｜2021-06-30 12:12:00

美股4大指數全面收紅，台股今（30）日在鋼鐵、航運類股領漲，加上台積電、鴻海、聯發科等電子股開盤亦走揚下，早盤指數也開高走高，盤中大漲196.81點，一度衝高到17795點，再創歷史新高，目前仍上漲180餘點。

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在市場對於經濟復甦抱持樂觀預期，加上對通膨憂慮降溫，美股那斯達克和標準普爾指數雙雙收在新高，其中道瓊工業指數終場上漲9.02點、漲幅0.03%、收在34292.29點；那斯達克指數上漲27.83點、漲幅0.19%、收在14528.34點；標指500指數上漲1.19點、漲幅0.03%、收在4291.8點；費城半導體指數上漲25.73點、漲幅0.77%、收在3348.87點。

台股今日早盤也是開高走高，以17648.25點、上漲50.06點開出後，在中鋼、燁輝、大成鋼、中鴻、春源、大成鋼等鋼鐵類股，還有萬海、長榮、陽明等航海王帶攻，加上台積電、聯發科、鴻海等電子股開盤亦走揚下，電子、傳產及金融同步點火，台股一度來到17795點，大漲196.81點，目前仍上漲180餘點。

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民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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