台灣主導巴拉圭採購聯亞疫苗？外交部：政府未介入

我國聯亞生技日前通過新冠肺炎疫苗第二期試驗結果，並且進入第三階段試驗過程。而17日我國邦交國巴拉圭宣布將向聯亞生技採購100萬劑疫苗，導致聯亞藥（6562）的股價大漲，引發社會各界議論，外界更質疑外交部所發佈的聲明是在為聯亞生技炒股，其中政府更介入了巴拉圭採購疫苗的相關過程。對此外交部今（30）日上午再度發布聲明，表示巴拉圭採購疫苗的相關事項，政府未介入，也沒有為特定公司炒股。





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外交部表示，我國南美友邦巴拉圭政府為對抗武漢肺炎（COVID-19）嚴峻疫情，積極向國際社會採購疫苗，其中包括與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司於本（6）月16日簽署100萬劑UB-162疫苗的預購合約。這項採購是巴國政府與疫苗廠商間的商業協議，我國政府並無涉入，也從未提供經費。





外交部說，巴拉圭衛生福利部及巴拉圭外交部於簽署預購合約的隔日（6月17日)，針對該項疫苗採購發布共同聲明，其中提到位於美國德州的Vaxxinity公司是台灣具有多年疫苗研發經驗聯亞公司的關係企業，未來一旦UB-612疫苗取得緊急使用授權，該項預採購合約將使巴拉圭率先成為獲得該疫苗的國家之一。





外交部強調，22日回應媒體內容是參酌上述巴國政府的聲明及新聞稿，並表達欣見由我國廠商研發的疫苗未來有機會協助友邦對抗疫情蔓延，繼續鼓勵我國企業與友邦加強交流與合作的立場。外交部進行的原則說明卻遭到部分有心人士扭曲為政府帶頭炒股票；相關人士的惡意指控不僅沒有事實根據，且錯誤解讀政府支持台灣企業積極拓展海外商機的一貫立場，外交部表示遺憾。





而針對政府為聯亞生技推升股價一事，外交部直言，有關聯亞藥公司本月23日提及，該公司及聯亞生技公司目前並未接獲巴國採購疫苗的委託代工訂單，此涉及該公司所屬集團及關係企業間的內部分工及作業程序，外交部對此並無評論。









