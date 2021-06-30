疫情最糟10國4國打中製疫苗　中國外交部氣炸：歪曲炒作

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新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，雖然疫苗被視為是疫情解方，不過中國持續透過「疫苗外交」增加其影響力。《紐約時報》先前報導，目前有90多個國家、地區使用中國疫苗，但全世界疫情最嚴重的10大國家中，就有4個主要施打中國疫苗的國家，也讓外界開始質疑中國疫苗的效力。對此，中國外交部痛批，相關說法「無科學依據，純屬歪曲炒作」。





《紐約時報》日前引用數據追蹤網站《Our World in Data》指出，蒙古、智利、巴林、塞席爾，4個國家50%至68%的人口已經完成疫苗接種，主要施打中國科興疫苗，但這4國也在上週成為全世界疫情最嚴重的10個國家之一。報導中更進一步指出，隨著有越來越多人質疑，未來要說服民眾施打中國疫苗恐怕變得極為困難。





中國外交部發言人汪文斌29日在例行記者會上，被問及《紐約時報》報導時，汪文斌痛批「相關說法無科學依據，純屬歪曲炒作」。





汪文斌還指出，智利政府多次表明，事實證明科興疫苗安全有效；智利醫學專家認為，若沒大規模接種科興疫苗，後果不堪設想。汪文斌還提到，有智利網友表示，抹黑中國疫苗是出於對中國的偏見，科興疫苗在智利的效果良好。





汪文斌表示，「希望有關媒體和政要尊重事實，尊重智利政府和民眾的意見，不要誤導輿論，為促進疫苗在發展中國家的可及性、可負擔性作出切實貢獻而不是起反作用」。



