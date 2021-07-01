名家論壇》吳崑玉／擋下中共黨慶賀電　該給江啟臣點鼓勵

我是廣告 請繼續往下閱讀
這不是台灣社會現今普遍的常識與認知嗎？好來好去，「酒鵝共食」；嗆聲武嚇，鋁棒伺候，這不是常人面對恐嚇威脅時的正常反應嗎？怎麼會有人在對岸天天派軍機繞台時，還要曲意承歡的去給對岸發賀電呢？
也是週三，退役少將于北辰在臉書發了一篇「沈默不是懦弱」的長文，痛陳國民黨與黃復興的弊病，強調自己堅持「反共」，堅持「國家至上」，「至少我們懂得珍惜自己的國家，我們的國家叫做中華民國，我們是在這片土地長大的孩子，我們愛護我們的國家。」卻遭到一群自稱「深藍」的老粉紅攻擊，說他變了。于將軍很痛心的說，現在「雖然不再說『復國』二字，至少『反共』要繼續吧？」「那些爺們的學長，說中共多強，我們國軍打不過共軍，配合對岸黑我、唱衰國軍的人，最不配談親愛精誠的是你們…。」
江啟臣的立場和于北辰的聲音，其實代表了很多軍人與淺藍人士的心聲，這些人正在兩面作戰，一方面要抵擋來自綠營側翼無窮無盡的羞辱，另方面還要努力對抗老一輩黨國餘孽們的情緒勒索，與若干紅統派的威脅利誘。
他們是所謂「中華民國派」，很多人是在96年台海危機時，真實站在外島頂著「同島一命，死裡求生」這八個字，寫好遺書準備為保衛台灣而犧牲的鐵漢。于北辰當年在馬祖當情報官，江啟臣在金門當海龍蛙兵，他們是真實拿著槍頂住過中共武力犯台威脅的人。「同島一命」大於「同黨一命」，平日吵吵鬧鬧皆可忍受，但遇國家安全便不應再分彼此，政治攻伐永遠不該凌駕國家認同。
但部分深藍軍有這個膽嗎？很抱歉，他們也許有顆「好心肝」，但膽囊常常早早割掉或萎縮了，「肝膽相照」從來就不存在於藍營。深藍人士最常幹的事就是「教唆殺人」，拱別人去幫他砍人，他自己則在旁邊觀戰看戲。唯一一次進步到「買凶殺人」是紅衫軍，一人一百塊要施明德去幫他們砍陳水扁，沒想到後來也縮手了。深藍掛經常烙狠話音量200，動手幹戰力0分，有位八百壯士立委愛喊衝進立法院，但每次真要大戰他就身體不舒服送醫或坐輪椅。深藍人士大多都是這麼個德性，而且「年高德少」，愈高階的愈是這麼俗辣。
這些高級人類生存之道是拉幫結派，把那些真正在前線幫他們打仗的戰將當成砲灰在用。蔡正元、邱毅都曾是一員悍將，如今安在？犧牲者犧牲而已。久而久之，大家都學會了保命防身，落袋為安，良禽擇木而棲，才智之士紛紛離去，爛泥扶不上牆卻組成了廖化司令部，誰還要幫國民黨打仗？
所以，即使民進黨犯了再多錯，惹起再多民怨，國民黨還是沒辦法把掉了一地的檨仔裝進籃子裡。用吳敦義的話說，就是「遍地珍珠，卻沒人能串起來。」這些天龍權貴與貴婦，一輩子只知道戴項鍊，那懂得串珠珠？那是下人們幹的事，但能幹的下人們，早被排擠光了。
既不敢鋁棒對決，又吞不下這口氣，深藍人士唯一的出路，就只有向對岸紅軍求援。但這得要合理化一下才說得過去，於是先得把民進黨的成功，完全歸諸於美國、日本的支援。再高舉中華民族大義，兩岸事務為中國國內事務，不容外人干涉。這樣才能把民進黨定位為「漢奸」、「奴才」，進而搭配中國民族主義仇美仇日，把所有與美日協作的國安事務，都叫作「乞丐」、「跪求」，把大家抹成一樣黑，如此才能平衡他們與中國大陸支援呼應的行為。
既然有了中國大哥可依靠，大哥生日，當小弟的當然得表現一點禮數，未能登門拜壽已是誠惶誠恐，起碼也該發個「賀電」吧？接下來還有八一建軍、十一國慶，多講點好話總沒錯的，要不然以後見面多生分呢？賓士中常委大致上就是這麼個邏輯。
其實大家都把深藍掛看得太一致了。在老共眼裡，深藍掛跟毒品市場上的海洛因一樣，依純度還是有分等級價錢的。那些口嫌體正直，打著AZ反AZ的過氣政客，連對岸都當他們是個遊民，喊兩句賞口飯已經不錯了。
至於所謂的認知戰，其實內容相當薄弱。你去聽聽深藍掛的論述便知，講來講去，心向大陸，無非是因大陸經濟發達，已是世界強國，台灣根本沒得比。邊講還邊流口水，巴不得馬上咬一口。他們所謂兩岸關係，不過是酒店小姐死黏金主，業務代表巴結客戶的同樣路徑而已。
近年出現真心認同對岸的還有另一種人，多半當過官或做過黨職，他們真心崇拜對岸官員的那種官威，那種黨徽在身上的驕傲，那種威權階級體制下支配人、操縱人的樂趣，那種「不管你信不信，反正我是信了」，一呼百諾的威風，還有搞定一個官就搞定一門生意的黨國商業法則。在台灣，他們是民主化的失落者，是年金改革的受害者，是民進黨執政的被淘汰者，心中的千百怨恨，全部投射在國家認同與政治體制之上。威權對岸那種官才叫作官，民主台灣這種官做得像顆屎，蔡英文和民進黨因此必須下台，最好全部丟進海裡。
換言之，我們處理藍營的國家認同爭議時，最簡單的方法是用行為或語言內容鑑別，而非以血統身份定義，或包含過多選舉考量。很多本土派系人物或外省二三代，一直被綠軍狂轟猛打到對立面去。但站在國家認同整合的立場上，要實現「同島一命」，我們就該以行為鑑別作為「敵我識別」系統的主軸，取代身份、血統、黨派、出身等傳統切割法。「縮小打擊面，擴大爭取面」，肯定江主席與于將軍這種曾經挺身捍衛台灣，現在認同中華民國的立場，讓深藍紅統無所不反的仇恨動員，難以著力，更難擴散，某些情緒也較能找到出口。
蔡總統作為中華民國的總統，應該發表個談話，肯定認同中華民國台灣的行為，讓「異中求同」能夠在台灣政壇生根。同時也該教育自家的側翼網軍，更有智慧的經營國家認同，而不是像足球鐵粉一樣，才贏一球就屁股翹起來爽到升天，四處征戰把原本朋友都得罪光了，然後四年之內又被打回原形。
長治久安，靠的是智慧，而不是爽度。國家認同永遠高於政黨認同而存在，才是台灣民主能夠繼續走下去的關鍵。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com