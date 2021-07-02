彰化惡火4死悲劇！消防專家曝救命關鍵：逃生傷亡恐更大

彰化市地標「喬友百貨大樓」內防疫旅館30日傳火警，造成3名房客及1名消防員死亡、22傷悲劇，其中隔離檢疫者「離開房間逃生」話題也引發關注。對此消防達人林金宏昨（1）日表示，就火災現場判斷如果選擇逃生，應該會引起更大的傷亡，「所以我會選擇留在房間內」。

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林金宏

曾任

在其臉書粉專

《林金宏的消防天地》

內提到，根據目前公開的火災訊息與媒體報導推測，他認為火災被發現時已經有點晚，安全門當時應該是打開的狀況，才會讓煙熱進入旅館內，觸發旅館警報，這也足以證明當時警報區域附近的安全梯應該充滿煙熱，已無法做為逃生的動線。

▲彰化市火車站前15層樓的「喬友大樓」30日深夜發生大火。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

此外，由於起火處是廢棄樓層，防火區劃應該不完整，兩座安全梯位在同一側，所以當一座安全梯無法逃生，如果火勢擴大，另外一座勢必也會受到波及。這會造成樓上的人下不來，救災人員上不去，「透過上述的分析，我相信這個火場，如果選擇逃生，應該會引起更大的傷亡，所以我會選擇留在房間內」。

林金宏也指出，有民眾可能會懷疑「所有罹難者不是都留在房間內，真的該留在房間內嗎？」，對此他回應雖然無法確定當下罹難者的房門是開或關、房內濃煙從何而來，但他可以確定的是「走道的煙熱一定比房間內的危險，如果房間內最後能致人於死，貿然進到走道，一定死的更快」。

▲ 林金宏指出當時走道的煙熱相當危險，若貿然離開房間逃生可能更快導致傷亡。 （示意圖／翻攝Pexels）

他強調「當大家想到有人罹難在房內，是不是更應該思考，多數人是留在房內獲救，這是一個比較級的問題」，如果留在房間內存活的時間比跑到走道的時間長，或許結果可能都是不幸往生，但留在房間內因為存活時間比較久，相對就有更多獲救的機會，當然要選擇留在房間內才是較佳的策略。

文末他也提供自己的災前準備，例如

入住防疫旅館前會要求房間要有對外窗、詢問服務人員火災規劃

。如果聽到火災警報、察覺火災徵兆，房內若是中央空調系統，

第一個動作是先關閉冷氣（可以直接拔掉房卡）

，接下來開門察看是否走道有濃煙，「有濃煙，我就關門避難，將窗戶打開，然後打電話告知消防隊自己所在的房號，等待救援」，反之沒有濃煙的話，就帶著手機沿著安全梯逃生。

最後林金宏也提醒，「跟一般火災應變一樣，

見火就逃，濃煙就躲，不要猶豫，先保命，再思考防疫

。唯一跟平時應變不一樣的地方，就是逃生時一定要戴口罩，且在逃出後，保持距離的告知消防隊，您是需要隔離者，讓消防隊妥為安排後續之處置」，至於隔離檢疫者是否可以離開規定空間，指揮中心於去年12月10日發生該年度最大規模地震時就指出，若隔離檢疫者認為有危及生命安全之虞可以戴上口罩逃生，不會因

。（編輯：楊智傑）