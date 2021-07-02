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批共青團正妹「爭相獻祭」　中國女記者微博「被消失」

▲中國共產黨7月1日百年黨慶，找來共青團帥哥、正妹代表致詞「助陣」。（圖／翻攝自鳳凰衛視）
▲中國共產黨7月1日百年黨慶，找來共青團帥哥、正妹代表致詞「助陣」。（圖／翻攝自鳳凰衛視）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-02 12:58:50｜2021-07-02 13:02:29

中國共產黨7月1日百年黨慶，找來共青團帥哥、正妹代表致詞「助陣」，其中代表致詞的馮琳更成為了關注「嬌」點。但是有一名中國女記者在微博上發文，形容中國共青團的女孩們像是「爭相獻祭」，讓她寒毛直豎，之後這名女記者的微博隨即遭到整個刪除。

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中國共產黨7月1日在天安門廣場盛大舉行百年黨慶，還安排了俊男美女做為共青團代表致詞「助陣」，領頭致詞的2男2女也受到熱烈關注。其中領頭的女生馮琳的「高顏值」更成為中國社群關注焦點，「嘉興女孩慶祝大會致詞」一度登上熱搜榜。

不過對於這些共青團在黨慶上的表演，中國《三聯生活周刊》女記者宋詩婷卻是覺得毛骨悚然，他在微博上發文痛批，「那些女孩排列整齊，洋溢著驕傲的爭相獻祭的表情。真是部恐怖片，就幾秒鐘，看得我汗毛都立起來了。」不過就在這則貼文發布之後，宋詩婷的微博帳號「福‧宋」隨即整個被刪除。

▲《三聯生活周刊》女記者宋詩婷在微博上批評共青團代表致詞，隨即整個帳號被刪除。（圖／翻攝自微博）
▲《三聯生活周刊》女記者宋詩婷在微博上批評共青團代表致詞，隨即整個帳號被刪除。（圖／翻攝自微博）
 

但是中國網民仍不善罷甘休，湧入《三聯生活周刊》的微博痛罵，「胡言亂語發神經」、「全家被獻祭」、「搞得好像眾人皆醉她獨醒。她的行文方式令人恐懼」；還有人挖出宋詩婷過去的貼文表示「看她的微博，我的汗毛都要豎起來了」、「不過就是一個文化記者」，也有不少人批評《三聯生活周刊》平時的報導。目前《三聯生活周刊》沒有回應這件事情，僅不斷將網友留言刪除。

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