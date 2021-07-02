遭環南攤商嗆聲 林昶佐：疫情釀不滿情緒、民代概括承受
台北市環南批發市場今（2）日驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今早親自前往環南市場掌握相關狀況，並且召開了臨時記者會說明，強調會跟北市府成立聯合前進指揮所。中正萬華區立委林昶佐也出席該記者會，並發言指責台北市政府設立前進指揮所速度太慢，還批台北市長柯文哲「講廢話」，卻遭環南市場自治會長反嗆沒有關心攤商。林昶佐對此回應表示，疫情引發攤商不滿，他身為民代概括承受。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-02 13:29:25｜2021-07-02 13:46:30
林昶佐表示，這段日子以來，地方防疫單位的狀況大家都有看到，中央如今終於和地方成立前進指揮所，他樂見其成，希望能確實防疫工作能做好、把這一波疫情壓下來最重要。
林昶佐指出，過去這段日子以來，都有和環南市場攤商聯繫，才會第一時間得知有攤商在北市府來接種疫苗還反而確診，他這幾週來也與農委會都持續跟指揮中心爭取讓批發市場的攤商能早日接種疫苗，未來也會都會持續為批發市場來爭取權益。
林昶佐指出，對於攤商的不滿情緒，他可以理解。自從疫情爆發以來，包括北農、環南等批發市場的生意都變得更加嚴峻，近兩個月來，他也都積極和中央協調、爭取許多防疫及紓困政策，但也理解攤商朋友承擔了不少的辛苦和壓力，作為第一線民意代表，他會承擔這些情緒，繼續將工作做好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。