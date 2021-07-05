今日來講股／電子股不悶！第3季亮眼　解封概念股也來了

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廖祥安歸納出2個理由，第1是外資對台股電子股看法分歧與兩極，有的外資把聯發科目標價下調到800元、聯電下調到40元、台積電也下調到580元。甚至有美系外資下看台股指數到1萬4千點，但相對的也有外資認為可到1萬9千點，甚至喊出2萬點。
台股多空交雜，讓資金比重本來就比較高的電子股顯得有點裹足不前。第2是目前市場上還在等待6月營收與第二季財報，因此電子股人氣退散得比較多。但廖祥安提醒，時序進入7月，就是第三季的開始。第三季也是電子傳統出貨旺季，若再搭配歐美國家陸續解封，其帶來的報復性消費，將帶動電子族群向上走堅。
廖祥安進一步說明，接下來有三個選股方向可以留意。首先是車用半導體，因為台積電在6月份的時候傾全力解決了車用晶片缺貨問題，讓全球汽車供應鏈稍稍恢復正常。而車用半導體族群相對也整理很久，如今可以留意基期偏低的個股，如強茂、台半與同欣電等。
第二，關注蘋概股，因為蘋果新機一般都9月亮相，第三季是蘋概股的拉貨潮，因此像是鴻海、玉晶光、精材、晶技、台表科等等，預計將有不錯的營收表現。第三則可留意「解封受惠股」，因為疫苗普遍施打，各國都在談解封，之後一定迎來報復性消費，而最直接受惠的就是成衣、製鞋與百貨，像是儒鴻、聚陽、鈺齊-KY，甚至包括自行車零件的桂盟、大田，都是展望比較正向、業績偏樂觀的。
而雖然上週五台股大盤拉回，但廖祥安認為「台股驚驚漲」的格局並沒有被破壞，目前季線來到1萬7千點，所以只要震盪拉回沒有跌破季線，基本上就是「拉回找買點」，而投資人手上若有鋼鐵航運股，在整個報價停止上漲前，都可沿著技術面來操作，但最好的選擇就是把資金慢慢移到電子股，尤其第三季電子旺季，一定會逐漸吸引資金，這是下周，甚至是整個7月份操作的重點。
提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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