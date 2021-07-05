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今日來講股／電子股不悶！第3季亮眼　解封概念股也來了

▲分析師指出，近來原物料族群獨領風騷，電子股就像大悶鍋，但時序進入第三季，是電子傳統旺季，建議資金可由原物料慢慢轉至電子。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲分析師指出，近來原物料族群獨領風騷，電子股就像大悶鍋，但時序進入第三季，是電子傳統旺季，建議資金可由原物料慢慢轉至電子。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-05 08:30:00

台股經過連3天盤中創新高後，上週五（2日）開高震盪下挫，未過前高，盤中一度來到盤下，終場小跌近4點，跌幅0.02%，收在17710.15點，成交金額來到6070億元。分析師指出，近來原物料族群獨領風騷，電子股就像大悶鍋，要漲也漲不動，但時序進入第三季，是電子傳統旺季，建議資金可由原物料慢慢轉至電子。另外，國際疫苗普遍施打，相關解封概念股也得留意。

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啟發投顧分析師廖祥安指出，近來傳產、鋼鐵、航運與原物料族群漲翻天，電子股卻漲不太起來，如果有，也只是二線電子在動，「就像大悶鍋」一樣。但弔詭的是，美國那斯達克指數、費城半導體指數，都還不斷在創歷史新高，那為何台股電子股漲不起來？

廖祥安歸納出2個理由，第1是外資對台股電子股看法分歧與兩極，有的外資把聯發科目標價下調到800元、聯電下調到40元、台積電也下調到580元。甚至有美系外資下看台股指數到1萬4千點，但相對的也有外資認為可到1萬9千點，甚至喊出2萬點。

台股多空交雜，讓資金比重本來就比較高的電子股顯得有點裹足不前。第2是目前市場上還在等待6月營收與第二季財報，因此電子股人氣退散得比較多。但廖祥安提醒，時序進入7月，就是第三季的開始。第三季也是電子傳統出貨旺季，若再搭配歐美國家陸續解封，其帶來的報復性消費，將帶動電子族群向上走堅。

廖祥安進一步說明，接下來有三個選股方向可以留意。首先是車用半導體，因為台積電在6月份的時候傾全力解決了車用晶片缺貨問題，讓全球汽車供應鏈稍稍恢復正常。而車用半導體族群相對也整理很久，如今可以留意基期偏低的個股，如強茂、台半與同欣電等。

第二，關注蘋概股，因為蘋果新機一般都9月亮相，第三季是蘋概股的拉貨潮，因此像是鴻海、玉晶光、精材、晶技、台表科等等，預計將有不錯的營收表現。第三則可留意「解封受惠股」，因為疫苗普遍施打，各國都在談解封，之後一定迎來報復性消費，而最直接受惠的就是成衣、製鞋與百貨，像是儒鴻、聚陽、鈺齊-KY，甚至包括自行車零件的桂盟、大田，都是展望比較正向、業績偏樂觀的。

而雖然上週五台股大盤拉回，但廖祥安認為「台股驚驚漲」的格局並沒有被破壞，目前季線來到1萬7千點，所以只要震盪拉回沒有跌破季線，基本上就是「拉回找買點」，而投資人手上若有鋼鐵航運股，在整個報價停止上漲前，都可沿著技術面來操作，但最好的選擇就是把資金慢慢移到電子股，尤其第三季電子旺季，一定會逐漸吸引資金，這是下周，甚至是整個7月份操作的重點。

提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.85%84.15%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.65%17.35%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.2%10.8%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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