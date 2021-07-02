竹縣機構確診案 縣府詳細說明

新竹縣政府表示，竹東B長照機構、C長照機構和B醫療機構接連傳出確診個案，這3家機構所有人員總數為321人，目前為止共確診62人，整體確診發生率19.31%，其中B長照機構最高，達39.08%(34/87)，C長照機構為26.32%(20/76)，B醫療機構則為5.06%(8/158)從機構中出現首例確診者開始，至今共匡列了260接觸者，確診的62人中，除5名指標個案外，其餘57人都是匡列的接觸者，原因就在於縣府針對機構加強監測並定期篩檢，陸續找出確診者。由於感染時序、病程發展和體內病毒量不同，讓這些確診者被篩檢出來的時間不同，不過也因為加強密集採檢，讓這些確診者發病第一時間就能被檢出，並立刻接受治療，避免脫離管控，感染他人。





我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣3家機構的62位確診者中，有17位是照服員(44位住民、1位護理人員)，佔所有確診者比例將近3成（27.4％）。3家機構照服員占確診者的比例，分別為B長照機構17.65％（6/34）、C長照機構40％（8/20）、B醫療機構37.5％（3/8）。





從疫調內容發現，部分確診個案為「代班」照服員，有跨機構服務的現象；此外，縣府調查也發現，部分照服員在防護裝備上的穿脫不符標準、防疫動作不確實。因此即日起針對全縣所有機構照服員加強管理及訓練，嚴格落實「建置防疫機制、健康監測與管理，以及感染管制教育訓練」等3大事項。尤其是3家發生群聚事件的機構，在解隔監測期滿復工前，將嚴格要求徹底完成照服員訓練及落實防疫措施，若查核不通過，不給予復工。



