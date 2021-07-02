高捷局支援大寮包公廟接種站　防疫不忘輕軌推進

莫德納疫苗開打人潮一波波，高市府捷運局長吳義隆今（2）日率副局長劉旺政等前往大寮區包公廟接種站視察，感謝大寮區公所、衛生所及警察局派出所等協同指揮調度。注射現場特別拉大防疫安全距離，擴大座椅佈設共10線，每線10個座位，共計同時間可容納100位長輩，並將家屬等待區設置於戶外帳棚區，避免短暫群聚，且於男、女廁所各派駐工作人員隨時清消，貼心服務讓長輩及家屬備感窩心。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-07-02 22:00:00
由於一早接種報到人數持續增多，吳義隆緊急加派動員捷運局同仁支援，現場4組醫護人員同步分流詳細問診、移動式注射，讓接種流程更加順暢。對於市府防疫團隊認真用心、施打井然有序、動線順暢、暖心關懷，民眾滿意很有感！ 吳義隆同時指示輕軌工程團隊疫情期間不停歇，除落實各項防疫政策，並持續全力推動輕軌、岡山路竹延伸線第一階段工程施工，以及捷運黃線、小港林園延伸線等重大建設計畫，期待輕軌成圓、加速捷運路網延伸，共創市民便捷安心的生活好品質。
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