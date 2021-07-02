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高捷局支援大寮包公廟接種站　防疫不忘輕軌推進

▲接種站特別拉大防疫安全距離，擴大座椅佈設共10線，每線10個座位，共計同時間可容納100位長輩。（圖／高市府捷運局提供）
▲接種站特別拉大防疫安全距離，擴大座椅佈設共10線，每線10個座位，共計同時間可容納100位長輩。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-02 22:00:00

莫德納疫苗開打人潮一波波，高市府捷運局長吳義隆今（2）日率副局長劉旺政等前往大寮區包公廟接種站視察，感謝大寮區公所、衛生所及警察局派出所等協同指揮調度。注射現場特別拉大防疫安全距離，擴大座椅佈設共10線，每線10個座位，共計同時間可容納100位長輩，並將家屬等待區設置於戶外帳棚區，避免短暫群聚，且於男、女廁所各派駐工作人員隨時清消，貼心服務讓長輩及家屬備感窩心。

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▲接種站4組醫護人員同步分流詳細問診、移動式注射，讓接種流程更加順暢。（圖／高市府捷運局提供）
▲接種站4組醫護人員同步分流詳細問診、移動式注射，讓接種流程更加順暢。（圖／高市府捷運局提供）
由於一早接種報到人數持續增多，吳義隆緊急加派動員捷運局同仁支援，現場4組醫護人員同步分流詳細問診、移動式注射，讓接種流程更加順暢。對於市府防疫團隊認真用心、施打井然有序、動線順暢、暖心關懷，民眾滿意很有感！

▲吳義隆指示輕軌工程團隊疫情期間不停歇，除落實各項防疫政策，並持續全力推動輕軌。（圖／高市府捷運局提供）
▲吳義隆指示輕軌工程團隊疫情期間不停歇，除落實各項防疫政策，並持續全力推動輕軌。（圖／高市府捷運局提供）
吳義隆同時指示輕軌工程團隊疫情期間不停歇，除落實各項防疫政策，並持續全力推動輕軌、岡山路竹延伸線第一階段工程施工，以及捷運黃線、小港林園延伸線等重大建設計畫，期待輕軌成圓、加速捷運路網延伸，共創市民便捷安心的生活好品質。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
72.41%27.59%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.5%13.5%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.35%82.65%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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