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黃子佼配音《勇者》打102分　吃味：我的戲份太少了

▲黃子佼特地打扮成劇中配音角色「老魔王」造型參加直播。（圖／公視）
▲黃子佼特地打扮成劇中配音角色「老魔王」造型參加直播。（圖／公視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-02 20:02:23｜2021-07-02 20:02:38

公共電視首部4K動畫影集《勇者動畫系列》今（2日）舉行5G線上直播記者會，黃子佼睽違8年再度為動畫配音，進錄音室短短1小時完工，大展配音專業，在配「老魔王」一角時，為了配合角色年紀較長，他壓低嗓子慢慢地去講台詞，看完影片後對於人物設定的世界觀很滿意，沒有絕對的好人或壞人，他說：「比我預期中的更精彩，假設我原本預設有90分，看完後我覺得有102分。」更打趣地說老魔王戲分太少了，「為什麼劉冠廷配音那麼多？我演得不過癮。」

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▲黃子佼配音「老魔王」一角犯戲癮。（圖／公視）
▲黃子佼配音「老魔王」一角犯戲癮。（圖／公視）
《勇者動畫系列》改編自漫畫家黃色書刊經典之作「勇者系列」，原聲帶陣容星光熠熠，由「五月天」阿信擔任音樂統籌，集結獅子LION、旺福、美秀集團、茄子蛋、呂思緯（鼓鼓）、魏嘉瑩（小魏），為影集創作一系列歌曲，角色配音更邀請到黃子佼、吳慷仁、孫可芳以及劉冠廷特別獻聲。黃色書刊表示：「漫畫被改編是一個很遠大的目標，很像在做夢，真正被實現的時候，是很感動的，當動畫團隊來找我，我馬上就答應了。」黃色書刊更為特別創造全新角色「忠誠勇者」，此角色也將起到貫穿全局的作用。

▲《勇者動畫系列》舉行線上直播記者會。（圖／公視）
▲《勇者動畫系列》舉行線上直播記者會。（圖／公視）
動畫從提案到完成製作，共歷時3年，製作人王尉修表示：「光是動畫團隊就快80人，加上配樂、音效，配音可能破百人。大約是可以做一部台灣動畫電影的規模。」加上公視的支持，更有信心和勇氣，只要專心好好把作品完成，以往做一半可能就在擔心資金不足了。導演楊子霆說這次整個過程就是在闖關，公視就像故事裡的心靈導師一樣，總在關鍵時刻跳出來放絕招，更希望大家看完後能從動畫中找到共鳴。

配樂請到《返校》遊戲配樂師張衞帆，這次用老電玩元素來創作，他表示這是他做過最有趣的作品，6集製作方式比照電影模式，是貼著畫面來做的，希望大家會喜歡這次的嘗試。黃奕儒透過配樂改編的全新作品《風箏》也將收入其中，他也透露作品風格：「歌曲前半比較抒情，訴說自我的困境與渴望，後半比較搖滾，訴說起身去追逐自己失去的勇氣。」觀眾可以期待一下。《勇者動畫系列》7月4日起每周日晚間10點於公視頻道、公視+播出，8月1日在myVideo、9月1日在LINE TV、Netflix上架。

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