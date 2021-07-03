賈永婕抗疫神隊友是她！曝曾馨瑩溫暖面 隔空替郭董打氣
「抗疫女神」賈永婕號召商界、娛樂圈等友人捐贈HFNC、PAPR等醫療器材和防疫物資，齊心替醫護集氣，今（３）日她在臉書上公開其中一名神隊友兼閨密，照片曝光後，竟是鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，除了大讚對方私下溫暖面之外，也隔空替郭台銘加油。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-03 18:02:07｜2021-07-03 18:15:59
賈永婕直呼曾馨瑩是「最美麗的神隊友」，並透露兩人合作的細節：「馨瑩跟我目前分工合作，如果有HFNC PAPR、喉頭鏡的需求，她會跟我說，如果我接收到有防護衣、隔離衣、N95口罩的需求，我就Pass給她，由她負責！」表示對方已經默默捐了上萬件防護隔離用品，醫院、警察和消防人員都可以拿到。此外，對於前陣子向外洽購500萬劑BNT疫苗的郭台銘，賈永婕也隔空喊話：「郭董疫苗請加油喔！」
賈永婕PO出一系列與曾馨瑩的合照，坦言非常懷念兩人一起出遊的美好時光，「姐妹倆隔空一起抗疫，希望可以趕快相聚」，網友們看到後也上前致謝：「兩位都是心美、人美的美少女，台灣有妳們真的很好」、「防疫女神加疫苗女神，是我們全台敬愛的活神」、「感謝兩位台灣美麗的天使」。（編輯：侯家瑜）
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