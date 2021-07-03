賈永婕抗疫神隊友是她！曝曾馨瑩溫暖面　隔空替郭董打氣

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▲賈永婕（右）大讚曾馨瑩（左）是最美麗的神隊友。（圖／賈永婕臉書）

賈永婕PO出一系列與曾馨瑩的合照，坦言非常懷念兩人一起出遊的美好時光，「姐妹倆隔空一起抗疫，希望可以趕快相聚」，網友們看到後也上前致謝：「兩位都是心美、人美的美少女，台灣有妳們真的很好」、「防疫女神加疫苗女神，是我們全台敬愛的活神」、「感謝兩位台灣美麗的天使」。（編輯：侯家瑜）