三級警戒衍生另類災情　 學童「線上」誤觸高額點數消費

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法制局長李善植說，如果民眾有網上消費習慣，務必於電子3C配備中，設定「每次」購買付款，「均須」輸入密碼或其他的驗證程序，以減少小孩誤觸「付款」風險，尤其線上遊戲的付費儲值，極容易產生鉅額帳單。
李善植表示，由於各級學校實施停課不停學，為配合線上學習，家長把手機、平板交給孩子使用已屬常態。法制局最近受理的消費爭議發現，有些小孩會趁家長未注意，偷偷玩線上遊戲，甚至亂買高額儲值遊戲或遊戲道具。往往要等到家長收到電信帳單或信用卡帳單時，才驚覺荷包大失血。
李善植局長說，手機門號是由大人申辦，門號持有者便有保管手機密碼及信用卡線上交易相關啟用認證碼的責任。因此，呼籲家長應設置手機APP付費密碼，切勿便宜行事，取消輸入密碼的步驟。更不可將孩童的指紋或孩童臉部，作為密碼驗證方式，否則等同將提款卡及密碼交給孩子，事後恐怕難以用「手機是孩童所誤按」為由，完全推卸已在線上消費責任。
另外，由於App Store、Google Play及App開發商多為境外公司。這類消費爭議申訴案屬跨境消費爭議案件，往往難以進行本國的消費爭議處理程序，無法透過協商或調解的機制解決消費爭議；也難以向這些國外業者主張，是孩童誤按而要求退費。
有此困擾民眾，不妨上中市政府法制局製作的「抗疫消費新生活」懶人包查詢，其中「 3C保母篇」懶人包，就是針對「未成年者」使用家長手機的消費說明。懶人包對於Apple及Google設定付款密碼有詳細的教學說明，建議家長務必設定「每次」購買付款，都要輸入密碼或其他驗證程序，以減少孩子誤觸風險，造成荷包失血災情。