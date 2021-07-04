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獲釋美籍記者回憶在緬遭監禁慘況　盼同僚早日獲救

▲美籍緬甸裔記者內森貌因報導緬甸的血腥政變，遭軍政府關押逾3個月後獲釋。（圖／翻攝自Myanmar Now）
▲美籍緬甸裔記者內森貌因報導緬甸的血腥政變，遭軍政府關押逾3個月後獲釋。（圖／翻攝自Myanmar Now）

中央社

2021-07-04 08:53:48

（中央社美國費法克斯3日綜合外電報導）美籍緬甸裔記者內森貌（Nathan Maung）因報導緬甸的血腥政變，遭軍政府關押逾3個月後獲釋。他形容這段日子難以忘懷，且他還有1名同僚仍在獄中受苦。

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貌是網路電視「甘馬育媒體」（Kamayut Media）的總編輯。他告訴法新社，3月時軍政府持續派兵鎮壓民主示威，當時約有45名士兵硬闖他在仰光的辦公室，他立刻瘋狂傳訊給朋友，告訴他們他即將被捕。當高舉著槍的士兵破門而入，他隨即央求對方，「拜託，不要向我們開槍」。

貌和同事韓達迎（Hanthar Nyein）看著士兵「拿走辦公室裡的所有東西」，包括現金、首飾，甚至連鞋子也不放過，之後他們被帶到仰光北部的一處審訊中心。

貌說，他在那邊被關了4天，其中2天滴水未進，3天沒東西可吃，「我一直練習內觀（Vipassana）冥想，以保持正念」，直至喝到第一口水，他才相信自己「應該不會被殺掉」。

不久後，審訊人員開始虐待貌，「他們多次徒手打我的耳膜，打我的臉和肩膀…還從側邊踢我」。

貌表示，審訊人員為逼迫韓達迎說出手機密碼，以利用他的手機搜尋其他異議人士和記者的資料，「他們把他的腿放在冰塊上好幾個小時，還用香菸燙他」，甚至威脅要強暴他。之後他們在手機內看到韓達迎與翁山蘇姬等文人政府官員的合照，又將韓達迎痛揍一頓。

貌認為，自己能在六月獲釋，美國的外交努力是一大因素。目前，軍政府唯一仍在關押的外國記者是美籍的芬斯特（Danny Fenster），韓達迎也尚未獲釋。

他說：「我回到美國之後聯絡我的律師。我聽說，當我離開時，韓達迎在法庭上哭了。這個消息讓我心碎，我完全沒辦法享受現在的自由」。

根據獨立監督組織「報導東協」（ReportingASEAN）表示，自緬甸政變爆發以來，共有89名記者遭軍政府拘留。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1100703

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.67%83.33%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.91%16.09%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.2%10.8%
2021-06-30-2021-07-04
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