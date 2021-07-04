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虱目魚肚怎煎都爛掉？「一撇步」絕不噴油：魚皮還超酥脆

▲很多人在乾煎虱目魚肚時，總是煎到破皮爛掉，或狂被油噴，對此，就有一名網友分享「一撇步」，直呼這樣煎「魚皮金黃酥脆」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲很多人在乾煎虱目魚肚時，總是煎到破皮爛掉，或狂被油噴，對此，就有一名網友分享「一撇步」，直呼這樣煎「魚皮金黃酥脆」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 09:59:15｜2021-07-04 10:01:46

不少老饕喜愛「虱目魚肚」料理，無論是乾煎、煮湯或是煮粥都相當美味，不過很多人在乾煎虱目魚肚時，總是煎到破皮爛掉，或是狂被油噴到，嚇得不知所措，對此，就有一名網友分享「一撇步」，直呼這樣煎「魚皮金黃酥脆」！

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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示在煎虱目魚肚的時候，只要在魚肚肉正中間的地方，輕輕劃上一刀，「這樣煎皮的那面就能更緊貼鍋底，而且熟的也快」！

▲他表示，在煎虱目魚肚的時候，只要在魚肚肉正中間的地方，輕輕劃上一刀，「這樣煎皮的那面就能更緊貼鍋底，而且熟的也快」。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲他表示，在煎虱目魚肚的時候，只要在魚肚肉正中間的地方，輕輕劃上一刀，「這樣煎皮的那面就能更緊貼鍋底，而且熟的也快」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
原PO接著說道，在煎虱目魚肚時，要把「尾巴」的部分朝向自己，在煎魚過程中，可以用一個比煎鍋小的鍋蓋蓋住魚肉，這樣魚皮油爆的時候，就比較不會炸到自己，而且還可以煎出香味來。最後，在這個過程中，只要發現油爆聲音愈來愈大時，就表示快要煎出「酥脆魚皮」了，「翻面再煎肉的那面，馬上就好囉，香煎虱目魚肚，魚皮金黃酥脆」！

▲原PO還特別分開煎「有切過」與「沒切過」的虱目魚肚。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲原PO還特別分開煎「有切過」與「沒切過」的虱目魚肚。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「學到了，難怪我之前怎麼煎魚肚就是沒辦法整面都恰恰的，就是少了這一刀」、「虱目魚魚皮那面真的是爆到想逃出廚房」、「這刀子就知道是專業的」、「直接氣炸9分鐘更方便，不會噴油，且全部均勻金黃酥脆」、「非常受用喔」、「感謝分享秘訣」、「原來是這樣，學到了，謝謝分享」、「最近被虱目魚油爆到害怕，明明擦乾了，還拼命爆，下次煮粥吃好了」、「感謝小訣竅」。（編輯：郭佩蓉）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
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