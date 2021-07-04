虱目魚肚怎煎都爛掉？「一撇步」絕不噴油：魚皮還超酥脆

不少老饕喜愛「虱目魚肚」料理，無論是乾煎、煮湯或是煮粥都相當美味，不過很多人在乾煎虱目魚肚時，總是煎到破皮爛掉，或是狂被油噴到，嚇得不知所措，對此，就有一名網友分享「一撇步」，直呼這樣煎「魚皮金黃酥脆」！





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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示在煎虱目魚肚的時候，只要在魚肚肉正中間的地方，輕輕劃上一刀，「這樣煎皮的那面就能更緊貼鍋底，而且熟的也快」！





▲他表示，在煎虱目魚肚的時候，只要在魚肚肉正中間的地方，輕輕劃上一刀，「這樣煎皮的那面就能更緊貼鍋底，而且熟的也快」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）