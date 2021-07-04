直播／北市批發市場再增9人確診 陳時中最新疫情說明
台北農產運銷公司、環南市場相繼發生新冠肺炎群聚感染，台北市政府啟動批發市場PCR篩檢，指揮中心也與北市府成立聯合前進指揮所，設立臨時篩檢站，今（4）日並再傳出新增9名PCR陽性，是否讓7月12日解封無望？對於國內最新疫情狀況及防疫作為，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日下午2時將召開記者會說明，讓《NOWnews今日新聞》透過直播鏡頭，帶您一起關心。
記者顏真真/台北報導
2021-07-04 14:00:00
台北市環南批發市場2日驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中在第一時間也親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況，並決定跟北市府成立聯合前進指揮所，設立臨時篩檢站，擴大篩檢。陳時中昨日也公布台北個市場的確診個案數，其中第一市場有88人、第二市場有21人，最多則是落在環南市場，累計已經有111人確診。不過，今日北市批發市場再傳出新增9名PCR陽性確診，3人為家禽批發市場的員工，另6人為第一果菜批發市場的員工。
根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前累計1,437,283例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1,420,997例排除），其中14,991例確診，分別為1,180例境外移入，13,758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計686例COVID-19死亡病例，其中678例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、台北市259例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
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