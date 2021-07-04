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台男入境越南檢驗3次才確診　莊人祥：在台不具傳染力

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（4）出席記者會，說明從台入境越南確診個案情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（4）出席記者會，說明從台入境越南確診個案情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-04 14:47:05

越南今（4）日傳出，一位41歲台灣籍男性6月11日從台灣入境，但在當地檢疫所經過三次採檢確診。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今回應，該男在台灣同住家人目前快篩都是都陰性，在台灣應不具傳染力。

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莊人祥指出，該案今年4月15日從國外返台，在居家檢疫後，4月30日採檢PCR陰性；他在6月11日去越南前，於6月9日在台灣做核酸檢測也是陰性。

莊人祥表示，該男6月11日入境越南後，隔離期間第一、二次採檢也都為陰性，直到6月30日才驗出陽性，被驗出陽性的時間，已經從台灣出境19日；日前也有對他在台灣的同住家人進行了解，目前所有家人快篩都是陰性。

莊人祥認為，該案可傳染期期間並未在台灣，在台灣應不具傳染力；至於到底是不是在台灣被傳染，目前還需查證。

▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
 

▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
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