台男入境越南檢驗3次才確診 莊人祥：在台不具傳染力
越南今（4）日傳出，一位41歲台灣籍男性6月11日從台灣入境，但在當地檢疫所經過三次採檢確診。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今回應，該男在台灣同住家人目前快篩都是都陰性，在台灣應不具傳染力。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-04 14:47:05
莊人祥指出，該案今年4月15日從國外返台，在居家檢疫後，4月30日採檢PCR陰性；他在6月11日去越南前，於6月9日在台灣做核酸檢測也是陰性。
莊人祥表示，該男6月11日入境越南後，隔離期間第一、二次採檢也都為陰性，直到6月30日才驗出陽性，被驗出陽性的時間，已經從台灣出境19日；日前也有對他在台灣的同住家人進行了解，目前所有家人快篩都是陰性。
莊人祥認為，該案可傳染期期間並未在台灣，在台灣應不具傳染力；至於到底是不是在台灣被傳染，目前還需查證。
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