COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Delta肆虐　葡加快接種未來兩週170萬人打疫苗

▲葡萄牙當局忙著遏止由高傳染力Delta變種病毒引起的疫情擴散，政府今天表示，希望未來2週能再讓170萬民眾接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲葡萄牙當局忙著遏止由高傳染力Delta變種病毒引起的疫情擴散，政府今天表示，希望未來2週能再讓170萬民眾接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-04 17:26:51

（中央社里斯本3日綜合外電報導）葡萄牙當局忙著遏止由高傳染力Delta變種病毒引起的疫情擴散，政府今天表示，希望未來2週能再讓170萬民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
人口僅逾1000萬的葡萄牙確診病例今天暴增2605例，為2月13日以來單日最多，總確診人數來到88萬7047人，新通報的確診案例大多為未接種的年輕人，因此每日新增死亡案例仍維持在個位數，遠低於1月第2波疫情爆發後、2月仍實施封城時的死亡數字。

葡國約3成5人口已施打疫苗完畢，明天起接受18歲至29歲人口預約接種疫苗。

當局聲明表示，未來14天將利用現有量能，每週替85萬人接種疫苗，以「儘快保護民眾不受『快速傳播』的Delta變種病毒感染」。

葡國約7成確診者感染Delta變種病毒，此病毒最先在印度現蹤，但已造成全球大流行，葡國亦難倖免，里斯本及觀光勝地阿爾加維（Algarve）受創最重。

昨晚上路的宵禁涵蓋里斯本、波圖（Porto）及阿布菲拉（Albufeira）等45個城市，部分地區的餐廳及非餐飲業者週末必須提早打烊。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100704

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀