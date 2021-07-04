中國疫苗不受民眾青睞　美媒：北京難獲東南亞諸國信任

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菲律賓大學疫情研究小組（OCTA research） 年初的民意調查顯示，只有13%的受訪者表示他們相信來自中國的疫苗；41%的受訪者更喜歡來自美國的疫苗。而在泰國，民眾最想接種的還是輝瑞、莫德納mRNA疫苗，泰國在野黨甚至拿中國疫苗議題，痛打執政黨在明知中國疫苗有效性具有疑慮的情況下，還執意訂購中國疫苗。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的2021年東南亞民調顯示，44%的受訪者認為中國是東協的伙伴，為該地區應對疫情提供了最大幫助。然而，如果東協必須要在兩個大國中選一個國家結盟時，61.5%的人選擇了美國。
針對南海主權議題，65.9%的受訪者表示，如果中國希望改善與該地區的關系，「應根據國際法和平解決所有領土和海洋爭端」；68.9%的受訪者表示，中國「應尊重我國主權，而不是對我們國家的外交選擇進行約束」。
華盛頓智庫戰略和國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議項目主任波林（Gregory Poling）認為，中國明白哪些國家是「從屬國」，積極在這些地區部署疫苗外交。整體來說，東南亞都是疫苗外交的目標，截至6月整個地區已經向中國下訂了2.03億劑疫苗，佔中國疫苗外輸總量的25.6%；捐贈疫苗總量上，中國已向東南亞捐出730萬劑疫苗，佔疫苗海外捐贈總量的25%。
波林認為，曾受到中國欺壓的東南亞國家不會忘記北京的所作所為，至少民眾不會。而且來自中國的醫療物資、疫苗，出現的方式幾乎是千篇一律，駐外使館的照片加上「兄弟之情」之類的描述，令人覺得中國的捐贈帶有交易目的。
但東南亞各國缺凡疫苗的問題仍擺在眼前，一日不解決，中國就有機會增強區域影響力，波林呼籲拜登應該要出手協助東南亞，才能說服國際美國是全球的領導者。目前G7宣佈要向發展中國家捐助10億劑疫苗，拜登政府上個月初宣布分配700萬劑疫苗至南亞、東南亞；日本也宣佈向馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國無償提供100萬劑疫苗。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）區域、戰略與政治項目的研究員扎尼（Khairulanwar Zaini）認為，中國疫苗外交的效果，對印尼、柬埔寨這些極度缺乏疫苗的地區來說，有效性問題可能不會造成多大的影響，畢竟有總比沒有強。
報導指出，印尼是東南亞國家中採購最多中國製疫苗的國家，目前已經下定了1.25億劑，印尼醫藥公司也與中國藥廠合作生產疫苗。上個月底，印尼食品藥物管理局（BPOM）更批准了科興疫苗在12歲至17歲未成年人的緊急使用權（EUA）。柬埔寨和寮國則是接受最多中國「無償捐贈」疫苗的國家，分別收到了220萬、190萬劑。
但中國的疫苗外交並沒有贏得東南亞地區的「戰略信任」，扎尼指出，中國對菲律賓、馬來西亞、泰國與汶萊雖然是重要的疫苗來源，但各國政府也與歐美藥廠簽約訂購共1.37億劑，包括AZ（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer-BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）。最晚批准中國疫苗的越南，也積極自主研發新冠疫苗，且大部分的民眾仍然更傾向等待國產疫苗或是接種歐美藥廠的疫苗。
札尼認為，由於南海主權爭端加上中國的「戰狼外交」，中國與東南亞諸國的矛盾深化，特別是長期與美國保持友好關係的靠海國家。中國東帝汶大使肖建國先前在《東帝汶之聲》上發表評論抨擊西方國家，對比中國的慷慨無私，這類的論戰式言語，幾乎所有中國駐外使館甚至外交人員都很常使用，這樣的論述只會讓外界感受到中國的傲慢與虛偽。
札尼表示，中國的對外政策總是「變化無常」，這讓東南亞國家明白，北京會用各種方式懲罰不與中國保持一致的國家，「中國可能今天提供疫苗，明天就會對你施加懲罰」。澳洲就是個血淋淋的例子，總理莫里森（Scott Morrison）呼籲國際社會針對新冠病毒進行溯源獨立調查，馬上遭到中國經濟制裁。
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