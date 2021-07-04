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中國疫苗不受民眾青睞　美媒：北京難獲東南亞諸國信任

▲美國媒體認為，雖然中國積極向外輸出「疫苗外交」但對於軟實力並未有明顯幫助，特別是與中南海議題上與北京矛盾漸深的東南亞諸國（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體認為，雖然中國積極向外輸出「疫苗外交」但對於軟實力並未有明顯幫助，特別是與中南海議題上與北京矛盾漸深的東南亞諸國（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-04 15:26:42

受到原物料短缺、藥廠產能不足等原因影響，新冠疫苗COVAX分配機制延遲交貨，許多東南亞國家為了防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，轉向接受中國捐助的新冠疫苗，但美國媒體認為，雖然中國積極向外輸出「疫苗外交」但對於軟實力並未有明顯幫助，隨著歐美疫情趨緩，美國、日本等國開始有餘力援助東南亞國家，中國的優勢可能很快就會消退。

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《美國之音》報導，印尼醫學協會近日表示，上個月死於新冠肺炎的26名醫生中，至少有10人已接種中國科興（Sinovac）疫苗，而且是已經完成2劑接種的狀態。理論上，科興疫苗雖然不能100%防止感染，但應該要發揮避免重症、死亡的保護力。出於對中國疫苗的有效性考量，印尼健康專家正在研擬是否要追打「加強劑」。

菲律賓大學疫情研究小組（OCTA research） 年初的民意調查顯示，只有13%的受訪者表示他們相信來自中國的疫苗；41%的受訪者更喜歡來自美國的疫苗。而在泰國，民眾最想接種的還是輝瑞、莫德納mRNA疫苗，泰國在野黨甚至拿中國疫苗議題，痛打執政黨在明知中國疫苗有效性具有疑慮的情況下，還執意訂購中國疫苗。

▲泰國近日疫情升溫，政府為加速疫苗接種計畫，希望能在今年底達成7成民眾接種目標。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國近日疫情升溫，政府為加速疫苗接種計畫，希望能在今年底達成7成民眾接種目標。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的2021年東南亞民調顯示，44%的受訪者認為中國是東協的伙伴，為該地區應對疫情提供了最大幫助。然而，如果東協必須要在兩個大國中選一個國家結盟時，61.5%的人選擇了美國。

針對南海主權議題，65.9%的受訪者表示，如果中國希望改善與該地區的關系，「應根據國際法和平解決所有領土和海洋爭端」；68.9%的受訪者表示，中國「應尊重我國主權，而不是對我們國家的外交選擇進行約束」。

華盛頓智庫戰略和國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議項目主任波林（​Gregory Poling）認為，中國明白哪些國家是「從屬國」，積極在這些地區部署疫苗外交。整體來說，東南亞都是疫苗外交的目標，截至6月整個地區已經向中國下訂了2.03億劑疫苗，佔中國疫苗外輸總量的25.6%；捐贈疫苗總量上，中國已向東南亞捐出730萬劑疫苗，佔疫苗海外捐贈總量的25%。

波林認為，曾受到中國欺壓的東南亞國家不會忘記北京的所作所為，至少民眾不會。而且來自中國的醫療物資、疫苗，出現的方式幾乎是千篇一律，駐外使館的照片加上「兄弟之情」之類的描述，令人覺得中國的捐贈帶有交易目的。

▲（圖／翻攝自中國官媒）
▲中國向越南捐助50萬劑疫苗，但後來傳出中方不滿分配方案沒有「優先提供給中國公民」要求越南撤回接種計畫。（圖／翻攝自中國官媒）
但東南亞各國缺凡疫苗的問題仍擺在眼前，一日不解決，中國就有機會增強區域影響力，波林呼籲拜登應該要出手協助東南亞，才能說服國際美國是全球的領導者。目前G7宣佈要向發展中國家捐助10億劑疫苗，拜登政府上個月初宣布分配700萬劑疫苗至南亞、東南亞；日本也宣佈向馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國無償提供100萬劑疫苗。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）區域、戰略與政治項目的研究員扎尼（Khairulanwar Zaini）認為，中國疫苗外交的效果，對印尼、柬埔寨這些極度缺乏疫苗的地區來說，有效性問題可能不會造成多大的影響，畢竟有總比沒有強。

報導指出，印尼是東南亞國家中採購最多中國製疫苗的國家，目前已經下定了1.25億劑，印尼醫藥公司也與中國藥廠合作生產疫苗。上個月底，印尼食品藥物管理局（BPOM）更批准了科興疫苗在12歲至17歲未成年人的緊急使用權（EUA）。柬埔寨和寮國則是接受最多中國「無償捐贈」疫苗的國家，分別收到了220萬、190萬劑。

▲（圖／翻攝自網路）
▲越南正在進行國產疫苗「Nanocovax」的臨床測試。（圖／翻攝自網路）
但中國的疫苗外交並沒有贏得東南亞地區的「戰略信任」，扎尼指出，中國對菲律賓、馬來西亞、泰國與汶萊雖然是重要的疫苗來源，但各國政府也與歐美藥廠簽約訂購共1.37億劑，包括AZ（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer-BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）。最晚批准中國疫苗的越南，也積極自主研發新冠疫苗，且大部分的民眾仍然更傾向等待國產疫苗或是接種歐美藥廠的疫苗。

札尼認為，由於南海主權爭端加上中國的「戰狼外交」，中國與東南亞諸國的矛盾深化，特別是長期與美國保持友好關係的靠海國家。中國東帝汶大使肖建國先前在《東帝汶之聲》上發表評論抨擊西方國家，對比中國的慷慨無私，這類的論戰式言語，幾乎所有中國駐外使館甚至外交人員都很常使用，這樣的論述只會讓外界感受到中國的傲慢與虛偽。

札尼表示，中國的對外政策總是「變化無常」，這讓東南亞國家明白，北京會用各種方式懲罰不與中國保持一致的國家，「中國可能今天提供疫苗，明天就會對你施加懲罰」。澳洲就是個血淋淋的例子，總理莫里森（Scott Morrison）呼籲國際社會針對新冠病毒進行溯源獨立調查，馬上遭到中國經濟制裁。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體認為，南海議題未解，東南亞國家不會完全信任中國，即使北京不斷加強疫苗外交的力道。圖為早前包圍菲律賓牛軛礁的中國漁船。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.58%84.42%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.87%16.13%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.7%10.3%
2021-06-30-2021-07-04
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