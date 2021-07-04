奧克蘭動物園開打COVID-19疫苗 老虎和熊搶頭香
（中央社奧克蘭3日綜合外電報導）美國舊金山灣區（San Francisco Bay Area）一間動物園正在替園內大型貓科動物、熊和雪貂接種冠狀病毒疫苗，作為國家利用實驗性疫苗保護動物物種工作的一環。
「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，老虎金傑（Ginger）及茉莉（Molly）是奧克蘭動物園（Oakland Zoo）本週首批接種疫苗的2隻動物。這款疫苗是由總部位於紐澤西州的寵物和家畜用藥製藥商碩騰（Zoetis）捐贈及研發。
奧克蘭動物園獸醫服務副執行長赫爾曼（AlexHerman）表示，園內目前沒有動物染疫，但他們希望超前部署。老虎、黑熊、灰熊、美洲獅及雪貂是首批接種第一劑疫苗的動物，下一批則是靈長類動物及豬隻。
美聯社報導，赫爾曼透過新聞稿表示，園方已利用柵欄來維持社交距離，且工作人員已穿戴防護裝備來保護易受感染的物種，「我們現在很高興且感到安心，能夠透過疫苗更妥善地保護我們的動物」。
根據新聞稿，碩騰捐贈近70間動物園，及全美27州10幾家避難所、學術機構及政府組織等超過1萬1000劑疫苗。
美國聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）野生動物區1月爆發一群大猩猩染疫後，園方開始為靈長類動物接種疫苗。
猩猩科與人類基因98%相似，與貓科動物一樣特別易受感染，目前已確認的動物染疫案例包括動物園的大猩猩、老虎及獅子，以及寵物貓狗。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1100704