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鋼鐵點火！台股早盤漲逾200點　站上17900點再創歷史新高

▲台北股市今（5）日早盤最高漲200點，來到17900點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（5）日早盤最高漲200點，來到17900點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-05 09:39:43

美國非農就業指數優於預期，帶動美股上周五（2日）走揚，台北股市今（5）日早盤９點半左右漲200點，來到17900點，再創歷史新高。除了電動車概念股、蘋概股拉抬外，盤面焦點依舊是原物料族群，尤其鋼鐵如東和建錩、千興、官田鋼飆漲停，至於貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲跌互見。

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美股道瓊指數2日上漲152.82點，漲幅0.44%，收34,786.35點；標普500指數上漲32.40點，或0.75%，收4,352.34點；那斯達克指數上漲116.9點，或0.81%，收14,639.3點；費城半導體指數上漲20.8點，或0.63%，收3,315.8點。

台北股市今日早盤最高漲200點，來到17900點，再創歷史新高。權值股台積電早盤漲3元左右，漲幅0.5%，來到591元。鴻海漲0.8%，來到112.5元。聯電漲1%，來到53.3元。電動車概念股表現搶眼，朋程、立凱、康普飆漲停，聚和漲9%，美琪瑪、加百裕、長園科漲3到7%。

盤面焦點還有原物料族群，鋼鐵點火助攻，如東和鋼鐵、建錩、千興、官田鋼、盛餘飆漲停。塑化族群台聚、亞聚漲4到5%，台達化與華夏也漲1%。台塑、南亞、台化漲1到2%，台塑化漲近6%。至於貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲跌互見，長榮漲超過1%、陽明早盤回到平盤，萬海跌3%多。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.42%84.58%
2021-07-04-2021-07-07

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是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.54%17.46%
2021-07-02-2021-07-05
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