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中企趕著在美上市引發北京擔憂　滴滴剛IPO就被下架

▲外國媒體認為，滴滴出行App遭到下架，凸顯北京整治科技業的決心，以及擔憂掌握大量數據的科技公司可能造成的資安問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲外國媒體認為，滴滴出行App遭到下架，凸顯北京整治科技業的決心，以及擔憂掌握大量數據的科技公司可能造成的資安問題。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-05 11:19:16

中國監管部門近期不斷加強管控網路金融服務、科技平台，中國網路叫車巨頭「滴滴」（Didi）的App（應用程式）上個月底在美國IPO（首次公開募股），昨（4）日被中國國家網信辦以「違法違規搜集個人信息」勒令下架。英國《金融時報》指出，由於中國管制力道加強、美國推出外企問責法規，不少中企加快在美國上市，滴滴出行在IPO以後仍然被下架，凸顯出北京對管控科技業的強硬決心。

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滴滴早前被指控向美國提供用戶數據，雖然滴滴出行副總裁李敏出面澄清，中國國家網信辦仍然在上週五（2）對滴滴進行安全審查，暫停新用戶註冊；滴滴股價當日下跌7%，至15.26美元。中國國家網信辦昨日又採取行動，發文表示「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，根據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架App。

▲（圖／翻攝自中國政府官網）
▲「滴滴出行」App昨日被下架。（圖／翻攝自中國政府官網）
政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）地工技術主管盧（Xiaomeng Lu）表示，滴滴下架事件是一個訊號：北京不會因為科技公司的融資計畫而輕易改變監管政策；也可以解讀成，北京對中國企業海外上市感到十分不安，連在中國擁有3.7億用戶、1300萬註冊司機的滴滴都難逃整治。

滴滴在中國及15個國家、地區提供服務，資料庫收集大量的實時移動數據，這些數據可以被用來優化自動駕駛技術與交通分析。外媒報導認為，滴滴作為中國最大叫車平台，掌握了全國各地的車流資料，以及個體移動的路徑與地點，確實容易引發中國政府的擔憂，就像螞蟻金服掌握了大量的金流，最後被中國政府以「保護資安」為由，交出用戶資料接受監管。

▲《路透社》引述內部消息稱，螞蟻計畫讓馬雲釋出手中的股份，以在中國當局的審查中自保。（圖／美聯社／達志影像）
▲螞蟻集團與阿里巴巴在創辦人馬雲批評中國金融體制後接連被查，但外媒認為馬雲的言論只是表面，中國政府真正忌憚的是科技企業掌握的大數據。（圖／美聯社／達志影像）
中國政府以「反壟斷執法」大動作整治阿里巴巴、螞蟻、騰訊等網路科技巨頭，而在美國上市不久的滴滴也遭到嚴格執法，再度引起投資人對中國科技業前景的關注。滴滴公司上個月底在紐約證券交易所上市交易，融資44億美元，上市首日市值684.9億美元，成為阿里巴巴2014年在美國上市以來，中國企業在美上市規模最大的一次。

《金融時報》報導提到，由於中美關係緊張，加上在瑞辛咖啡（Luckin Coffee）爆出財務造假後，美國監管機構也意識必須管控中企。美國國會去年12月推出《外國公司問責法》（HFCA），要求外國企業，特別是中國企業，必須遵守美國審計標準，否則無法掛牌。

但即使如此，資本市場的誘惑仍然讓中國企業在今年爭先恐後的前往美國上市，畢竟要以問責法退市有3年的準備時間。金融市場數據提供商「Refinitiv」數據顯示，今年上半年，約有29家中國企業通過IPO籌資76億美元。

《彭博社》指出，滴滴受到調查的時機點特別敏感，中國國家網信辦並未具體說明調查內容，但宣布的時間點正好是滴滴IPO之後，也是中共百年黨慶落幕的隔天。滴滴公司在聲明中表示，將會全力配合有關部門，排查網路安全風險、提升網路安全系統與技術能力。

中國監管部門的管控，凸顯了中國政府打擊網路科技產業造成的市場不確定性，上週五（2）滴滴被要求接受資安審查後，市值一度下跌多達11%。香港私募股權公司開源資本（Kaiyuan Capital）首席投資官史利文斯（Brock Silvers）認為，這關乎到市場誠信問題，中國監管部門應該允許公司在接受調查期間上市。

▲（圖／翻攝自滴滴出行）
▲滴滴出行日前遭到中國監管部門約談，6月中旬還遭到反壟斷調查。（圖／翻攝自滴滴出行）
 

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