中企趕著在美上市引發北京擔憂　滴滴剛IPO就被下架

我是廣告 請繼續往下閱讀
政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）地工技術主管盧（Xiaomeng Lu）表示，滴滴下架事件是一個訊號：北京不會因為科技公司的融資計畫而輕易改變監管政策；也可以解讀成，北京對中國企業海外上市感到十分不安，連在中國擁有3.7億用戶、1300萬註冊司機的滴滴都難逃整治。
滴滴在中國及15個國家、地區提供服務，資料庫收集大量的實時移動數據，這些數據可以被用來優化自動駕駛技術與交通分析。外媒報導認為，滴滴作為中國最大叫車平台，掌握了全國各地的車流資料，以及個體移動的路徑與地點，確實容易引發中國政府的擔憂，就像螞蟻金服掌握了大量的金流，最後被中國政府以「保護資安」為由，交出用戶資料接受監管。
中國政府以「反壟斷執法」大動作整治阿里巴巴、螞蟻、騰訊等網路科技巨頭，而在美國上市不久的滴滴也遭到嚴格執法，再度引起投資人對中國科技業前景的關注。滴滴公司上個月底在紐約證券交易所上市交易，融資44億美元，上市首日市值684.9億美元，成為阿里巴巴2014年在美國上市以來，中國企業在美上市規模最大的一次。
《金融時報》報導提到，由於中美關係緊張，加上在瑞辛咖啡（Luckin Coffee）爆出財務造假後，美國監管機構也意識必須管控中企。美國國會去年12月推出《外國公司問責法》（HFCA），要求外國企業，特別是中國企業，必須遵守美國審計標準，否則無法掛牌。
但即使如此，資本市場的誘惑仍然讓中國企業在今年爭先恐後的前往美國上市，畢竟要以問責法退市有3年的準備時間。金融市場數據提供商「Refinitiv」數據顯示，今年上半年，約有29家中國企業通過IPO籌資76億美元。
《彭博社》指出，滴滴受到調查的時機點特別敏感，中國國家網信辦並未具體說明調查內容，但宣布的時間點正好是滴滴IPO之後，也是中共百年黨慶落幕的隔天。滴滴公司在聲明中表示，將會全力配合有關部門，排查網路安全風險、提升網路安全系統與技術能力。
中國監管部門的管控，凸顯了中國政府打擊網路科技產業造成的市場不確定性，上週五（2）滴滴被要求接受資安審查後，市值一度下跌多達11%。香港私募股權公司開源資本（Kaiyuan Capital）首席投資官史利文斯（Brock Silvers）認為，這關乎到市場誠信問題，中國監管部門應該允許公司在接受調查期間上市。