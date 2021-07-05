拼減碳電動車產業崛起 修平科大提前部署培育專業人才
全球拼減碳大趨勢下，電動車產業崛起勢不可擋。修平科技大學表示，正當世界各大車廠互相角力時，台灣挾帶強大零組件供應量能，已搶佔不可或缺穩固地位。為此，修平科大超前部署，大手筆斥資充實設備與強化師資陣容，積極培育電動車輛專業人才，為台灣在國際競爭中提供所需能量。
記者金武鳯/台中報導
2021-07-05 13:11:44
修平科大指出，受到全球氣候變遷對環境的影響，近幾年來全球力拼減碳，而電動車產業爆發性發展，就是具體行動。這可從產業界裕隆與鴻海的MIH聯盟，到政府力推各項政策支持，不難看出未來台灣電動車市場的規模與前景。為免產學有落差，修平科大秉持前瞻性辦學理念，已提前部署，加緊腳步培養專業人才，迎接電動車產業大時代到來。
在中台灣，修平科大被喻為專業工科人才培育搖籃，辦學具有前瞻性。以創設智慧車輛系組為例，不但起步極早，更建置綠能智慧電動車車輛實驗室，成為中部地區智慧車輛人才培育中心，全力培育具智慧車輛修護技術人才，為電動車產業補充人才缺口。
工欲善其事，必先利其器。修平科大看好電動車產業發展大趨勢，近期更不惜斥資充實設備，包括添購Tesla Model 3，Nissan Leaf全新純電動車，加上BMW i3，以及多輛各廠牌HYBRID油電車，讓學生不僅學得到課本上的學理，更能實際接觸到嶄新系統的利器，產學零落差，期盼培育車輛產業優秀基礎技術人力，展現修平智慧車輛組的競爭力。
此外，修平科大智慧車輛組因應綠能智慧電動車輛盛行，特別開設相關系列課程包括車輛馬達技術、車輛智慧裝置應用、車輛智慧安全系統等，聘請原廠Tesla工程師、Nissan技術長、BMW 汎德技師進駐學校業師協同授課，將業界知識與技術無縫引進教室，透過課程規劃與產業資源挹注，希望為台灣在國際競爭舞台培育專業人才。