欺負中國將頭破血流？澳專家：中國才是國際惡霸

中國共產黨7月1日百年黨慶，中國國家主席習近平在演講中揚言要解決台灣問題之外，更表示若有任何外國勢力欺侮中國，必會碰得頭破血流，這番話引起外界關注。但有澳洲專家認為，如今根本沒有國家去欺負中國，倒是中國當起了國際大惡霸。





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習近平在7月1日共產黨百年黨慶演講中，談到了過去列強侵略歷史，表示中國從來沒有欺負奴役其他國家人民，以前、現在、未來都不會，習近平強調，「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」讓現場觀眾聽得立刻鼓掌叫好，掌聲持續了10幾秒才停止。





對此，澳洲戰略政策研究所執行董事詹寧斯（Peter Jennings）在接受《天空新聞》（Sky News）專訪時表示「我還沒有看過有任何國家在欺負中國，事實上中國就是國際大惡霸」。詹寧斯指出，習近平的演講是要講給中國14億人民聽的，向他們傳達如果沒有中國共產黨，中國就沒有未來，為了要讓中國人民團結、激起國內民族主義思想，習近平虛構了一項事實，也就是「國際間在欺負中國」。





▲澳洲專家詹寧斯對於「外國勢力欺負中國」言論表示，根本沒有國家去欺負中國，倒是中國當起了國際大惡霸。（圖／翻攝自《天空新聞》）

詹寧斯談到了百年黨慶在天安門舉行的象徵意義時，表示雖然外國人對於天安門第一個想法，大多是約30年前的天安門事件，但是對於不被允許學習歷史的中國民眾來說，天安門象徵的是中國國家權力中心，而習近平要傳遞的是個人的威權，也傳遞中國將會持續保持著一黨專制。





詹寧斯強調，習近平持續坐穩現在的權力，且中國共產黨也試圖引導讓國內民眾對於假想敵，也就是「國外的霸凌者」感到憤怒，而這所有的一切都是為了要鞏固習近平的個人威權。



