COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

欺負中國將頭破血流？澳專家：中國才是國際惡霸

▲中國國家主席習近平在百年黨慶言講上表示，若有外國勢力欺負中國，必會碰得頭破血流。資料照。（圖／擷取自央視直播）
▲中國國家主席習近平在百年黨慶言講上表示，若有外國勢力欺負中國，必會碰得頭破血流。資料照。（圖／擷取自央視直播）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-05 17:45:45｜2021-07-05 17:45:58

中國共產黨7月1日百年黨慶，中國國家主席習近平在演講中揚言要解決台灣問題之外，更表示若有任何外國勢力欺侮中國，必會碰得頭破血流，這番話引起外界關注。但有澳洲專家認為，如今根本沒有國家去欺負中國，倒是中國當起了國際大惡霸。

我是廣告 請繼續往下閱讀

習近平在7月1日共產黨百年黨慶演講中，談到了過去列強侵略歷史，表示中國從來沒有欺負奴役其他國家人民，以前、現在、未來都不會，習近平強調，「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」讓現場觀眾聽得立刻鼓掌叫好，掌聲持續了10幾秒才停止。

對此，澳洲戰略政策研究所執行董事詹寧斯（Peter Jennings）在接受《天空新聞》（Sky News）專訪時表示「我還沒有看過有任何國家在欺負中國，事實上中國就是國際大惡霸」。詹寧斯指出，習近平的演講是要講給中國14億人民聽的，向他們傳達如果沒有中國共產黨，中國就沒有未來，為了要讓中國人民團結、激起國內民族主義思想，習近平虛構了一項事實，也就是「國際間在欺負中國」。

▲澳洲專家詹寧斯對於「外國勢力欺負中國」言論表示，根本沒有國家去欺負中國，倒是中國當起了國際大惡霸。（圖／翻攝自《天空新聞》）
▲澳洲專家詹寧斯對於「外國勢力欺負中國」言論表示，根本沒有國家去欺負中國，倒是中國當起了國際大惡霸。（圖／翻攝自《天空新聞》）
 

詹寧斯談到了百年黨慶在天安門舉行的象徵意義時，表示雖然外國人對於天安門第一個想法，大多是約30年前的天安門事件，但是對於不被允許學習歷史的中國民眾來說，天安門象徵的是中國國家權力中心，而習近平要傳遞的是個人的威權，也傳遞中國將會持續保持著一黨專制。

詹寧斯強調，習近平持續坐穩現在的權力，且中國共產黨也試圖引導讓國內民眾對於假想敵，也就是「國外的霸凌者」感到憤怒，而這所有的一切都是為了要鞏固習近平的個人威權。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀