泰官員挺科興籲勿追加輝瑞疫苗　評論曝光釀反效果

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文件中包含某個不具名官員的評論。他建議當局不要對前線醫療人員追加接種美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國醫藥公司BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）mRNA疫苗，因為這麼做等於「承認科興疫苗沒效」。
這段評論公開後，反而促使泰國重要衛生專家呼籲，應讓醫護人員追加接種輝瑞/BioNTech疫苗。「讓醫療人員接種輝瑞」的標籤也成為泰國推特熱門話題，今天相關推文超過62萬4000則。
泰國高層衛生官員歐帕（Opas Karnkawinpong）告訴記者這份文件是假的，但公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）證實文件屬實。
不過阿努廷也說，這段評論「只是其中一種意見」，泰國有專家小組負責制定疫苗政策。他還說打完兩劑科興疫苗對病毒具有防護力，且「結果超乎標準」。
泰國已對多數醫護人員施打科興疫苗，而這種滅活疫苗的真實世界研究顯示，打完兩劑後減少死亡和重症的效力達95%，阻斷感染Alpha變異病毒（最早在英國發現）的效力則為71%至91%。
路透社要求中國科興生物公司評論自家疫苗效力，但科興未立即回應。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100705