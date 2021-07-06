印尼單日確診逼近3萬　多地爆缺醫療氧氣危機、護士遭毆

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印尼目前有30萬9999人在治療或隔離，7萬9808人是疑似患者。
印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，蘇門答臘島楠榜省（Lampung）首府班達楠榜（Bandar Lampung）5日凌晨發生民眾到衛生所借醫療氧氣瓶不成，毆打值班護士的事件，顯示除疫情最嚴重的爪哇島，各地也面臨缺乏醫療資源的危機。
報導引述當地官員指出，3名民眾要借氧氣瓶，護士得知患者在家後說，衛生所不是借氧氣瓶的地方，請他們將患者帶到衛生所，3人聽到後很激動，毆打護士。
爪哇島日惹（Yogyakarta）的薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）4日指出，因氧氣庫存耗盡，自3日晚間至翌日早晨有63名病患在院內死亡。院方稍後說，33名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者因氧氣不足死亡。
醫院供患者的氧氣不足，民間的氧氣補充站也無法充分供應，有的補充站關閉，有的貼出氧氣用盡的告示，仍可供應的補充站則是大排長龍。
有線新聞網CNN Indonesia報導，西爪哇茂物（Bogor）一間氧氣補充站的老闆說，自上週起，茂物的補充站能自供應商取得的氧氣量就大為減少，他現在不使用6立方米的大瓶裝氧氣瓶，而是用2平方米以下的小瓶裝，讓更多人能買到。
印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）今天指出，政府會最大化醫療氧氣供應量，工業部已承諾，90%工業氧氣的生產將轉為生產醫療氧氣。
布迪指出，目前加護病房和隔離病房患者對氧氣量的總需求是每天1928噸，爪哇島、峇里島每天的可生產量是2262噸，將以此為生產目標。
布迪指出，近日許多地區的醫院沒有足夠的氧氣，是因為配送問題，氧氣工廠多在西爪哇和東爪哇，中爪哇最少，政府將會加速配送；另外則是很多醫院沒有液態氧貯存槽，必須把氧氣裝在氧氣瓶後再配送到醫院，也影響供應速度。（編輯：高照芬）1100705